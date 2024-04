An diesem Videospiel-Tutorial sind viele gescheitert, auch Lewis Hamilton

Was habe ich damals das Tutorial von Driver gehasst. Heute würden man einen solch frustrierenden Einstieg in ein Spiel vielleicht patchen, damals ging das nicht.

Und selbst der mehrfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton scheitert an dieser Fahrprüfung, an der sich so viele zu Beginn von Driver die Zähne ausbissen.

So wird das nichts

In einem neuen Video des Mercedes-F1-Teams lässt man Hamilton ein paar klassische PlayStation-Titel spielen, darunter Driver. Zuerst demoliert er seinen Wagen, anschließend geht ihm die Zeit aus.

"Verdammt, ich komme nicht über die erste Stage hinaus", resigniert er.

Neben Driver spielt er in dem Video auch noch Titel wie F1 2000 und Gran Turismo. Weiterhin gibt er an, dass ihm seine Eltern einst eine PlayStation zu Weihnachten schenkten. Stattdessen wollte er jedoch einen neuen Rennhelm, weswegen sie die Konsole wieder umtauschten. War wohl nicht die schlechteste Entscheidung.

Vielleicht würde er heute das Driver-Tutorial meistern, wenn es anders gelaufen wäre. Aber egal. Besagtes Tutorial fordert von euch jedenfalls verschiedene Moves und eine Demonstration eures Fahrkönnens innerhalb von 90 Sekunden. Und das in einem Parkhaus. Drei Fehler innerhalb dieses Limits sind möglich, ansonsten muss man von vorne beginnen.

Und das war für viele eine echte Herausforderung. Obendrein frustrierend, da sich das Tutorial nicht überspringen ließ und so unter Umständen ganz schön lange damit beschäftigt war.