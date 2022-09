Düstere Aussichten für Stalker 2: Es sieht nach einer neuen Verschiebung aus

Berichten zufolge erstattet Microsoft den Vorbestellern von Stalker 2: Heart of Chernobyl den Betrag zurück. Der Grund ist die das unsichere Veröffentlichungszeitfenster des Spiels.

Nächste Verschiebung könnte anstehen

Bisher sind diese Rückzahlungen noch nicht in der breiten Masse angekommen. Wie XGP aber berichtet, hat Xbox damit angefangen, Fans das Geld zurückzugeben - mit der Begründung, dass Stalker 2 auf ein "unbestätigtes Datum in der Zukunft" verschoben wurde.

So wie es aussieht, hat Microsoft die Möglichkeit in seinem Store, neue Vorbestellungen aufzugeben, entfernt. Auf der Seite findet ihr über dem Vorbesteller-Button den Hinweis: "Pre-order ist zurzeit nicht verfügbar". In der Beschreibung im Microsoft Store wird allerdings weiterhin mit einem Release 2023 geworben.

Sollte sich der Verdacht einer weiteren Verschiebung bestätigen, stößt GSC Game Studios sicher auf viel Verständnis, immerhin kämpft das ukrainische Entwicklerstudio gerade nicht etwa mit Deadlines und Crunch, sondern mit dem monatelang andauernden Krieg gegen Russland. Der Sitz des Studios wurde zwischenzeitlich in die Tschechische Republik verlegt, auch wenn nicht alle Entwickler das Land verlassen haben.

Fest steht zumindest, dass Stalker 2: Heart of Chernobyl ab dem ersten Veröffentlichungstag im Xbox Game Pass landet - wann auch immer das sein wird.