EA FC 24: Die besten UT Packs, Preise und Wahrscheinlichkeiten

FC Points (auch FC Punkte genannt) stellen weiterhin die virtuelle Währung in EA Sports FC 24 dar, die mit echtem Geld erworben werden kann. Diese FC Points dienen ausschließlich dazu, Kartenpakete im Ultimate-Team-Modus (UT) von "Nicht FIFA 24" zu erwerben.

Es erfordert Geduld und Zeit, um in EA FC 24 sein Traumteam zusammenzustellen, aber die Versuchung, echtes Geld zu investieren, um Abkürzungen zu nehmen, ist groß. Doch stellt sich die Frage: Ist es wirklich lohnenswert? Unser Guide verrät euch mehr dazu.

EA FC 24: UT Packs, Preise und Wahrscheinlichkeiten Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was sind FC Points?

FC Points sind eine virtuelle Währung, die es euch ermöglicht, Kartenpakete in EA Sports FC 24 zu kaufen. Ihr könnt Punkte nicht durch einfaches Spielen verdienen, sondern müsst sie mit echtem Geld erwerben.

Es gibt keine kostenlosen Möglichkeiten, um an Points in EA Sports FC 24 zu gelangen. Beim Spielen verdient ihr lediglich Münzen, die auch für den Kauf von Kartenpaketen verwendet werden können.

Der Reiz von FC Points besteht darin, dass ihr sofort eine große Menge davon kaufen und verwenden könnt, was natürlich schneller ist als das Sammeln von Münzen. Aber ist dieser Einsatz wirklich sein Geld wert?

Wie ihr später erfahren werdet, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Spitzen- oder Wunschspieler aus einem Paket zu ziehen, gering. Ihr benötigt viel Glück und müsst viel Geld investieren, was sich möglicherweise nicht wirklich auszahlt. Wenn ihr jedoch nur einige Pakete öffnen und die Inhalte weiterverkaufen möchtet, ist der Verlust nicht so groß.

Wann bekommt man die EA FC 24 Points?

Die Points sind direkt zur Veröffentlichung von EA FC 24 erhältlich, sowohl in der Vollversion als auch in der Testversion bei EA Play.

Was kriegt man bei der EA FC 24 Ultimate Edition

Die Ultimate Edition von EA Sports FC 24 enthält unter anderem 4.600 FC Points als Bonus. Des Weiteren erhaltet ihr Vorabzugriff auf das Spiel, eine Nike-Kampagne für Ultimate Team, ein Nike-Trikot & Leihe für Ultimate Team, einen TOTW-1-Profi für Ultimate Team und alle Vorteile der Standard Edition.

Zu Letzteren zählen ein Coverstar-Leihprofi-Item, ein männliches Ambassador-Leih-Item, ein weibliches Ambassador-Leih-Item, ein Clubs-Spielstil-Platz, Spieler:innenkarriere-Persönl.-Punkte sowie ein 5-Sterne-Coach für die Managerkarriere.

Wie komme ich an FC Points?

FC Points sind ausschließlich gegen Echtgeld im Shop des UT-Modus oder im Store der jeweiligen Plattform erhältlich, auf der ihr spielt. Beim Kauf solltet ihr darauf achten, dass ihr die richtige Version auswählt, da Points nicht universell gültig sind.

Was kann man mit FC Points machen?

Mit den FC Points könnt ihr hauptsächlich Kartenpakete im UT-Modus von EA Sports FC 24 kaufen. Ihr könnt sie auch verwenden, um an einem UT-Draft teilzunehmen, wenn ihr die Teilnahmegebühr nicht in Münzen bezahlen möchtet.

Kann man mit FC Points Coins kaufen?

Points können nur mit echtem Geld erworben werden. Münzen haben in diesem Fall keinen Wert. Es ist jedoch indirekt möglich, mit Points Münzen zu erhalten, indem ihr die Inhalte der geöffneten Pakete gegen Münzen verkauft oder auf dem Transfermarkt anbietet.

Zurück zum EA FC 24: UT Packs, Preise und Wahrscheinlichkeiten Inhaltsverzeichnis

Wie viel kosten die FC Points und was ist ihr Wert in Euro?

FC Points könnt ihr in EA Sports FC 24 in verschiedenen Mengen kaufen. Wer ein Abo von EA Play hat, spart noch etwas beim Kauf:

FC Points Preis (in Euro) EA-Play-Preis (in Euro) 100 0,99 0,89 500 4,99 4,49 1.050 9,99 8,99 1.600 14,99 13,49 2.800 24,99 22,49 5.900 49,99 44,99 12.000 99,99 89,99

FC Points gibt es in verschiedenen Paketen.

Zurück zum EA FC 24: UT Packs, Preise und Wahrscheinlichkeiten Inhaltsverzeichnis

Was kosten Karten-Packs in EA FC 24 UT umgerechnet in Euro?

Einzelne Kartenpacks könnt ihr in EA Sports FC 24 nicht direkt mit Echtgeld kaufen, ihr müsst euer Geld zuerst in FC Points investieren, die ihr dann für Packs ausgebt. Das hilft natürlich dabei, den Wert etwas zu verschleiern, aber es lässt sich auch ausrechnen, was Packs in etwa in Euro kosten. Wir orientieren uns dabei an einem Wert von 12.000 FC Points. Es gilt: Je weniger Points ihr auf einmal kauft, desto mehr zahlt ihr im Endeffekt.

Pack Coins FC Points Preis (in Euro) EA-Play-Preis(in Euro) Premium Bronze-Pack 750 - - - Premium Silber-Pack 3.750 75 0,62 0,56 Premium Gold-Pack 7.500 150 1,25 1,12

Zurück zum EA FC 24: UT Packs, Preise und Wahrscheinlichkeiten Inhaltsverzeichnis

Was sind die Wahrscheinlichkeiten der Karten-Packs in EA FC 24 UT?

Auch in EA Sports FC 24 bestimmt der Zufall die Inhalte von Kartenpacks. Ihr wollt Ronaldo oder Messi? Viel Glück, das werdet ihr definitiv brauchen! Die Chancen auf Starspieler sind verschwindend gering. Die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Kartenpacks seht ihr hier. Beachtet, dass sich die Werte im Laufe einer Saison dezent ändern können:

Pack Spieler Premium Bronze-Pack Bronze-Spieler (45+): 100%

Bronze-Spieler (62+): 82%

Bronze-Spieler (64+): 35% Premium Silber-Pack Silber-Spieler (65+): 100%

Silber-Spieler (72+): 48%

Silber-Spieler (74+): 14% Premium Gold-Pack Gold-Spieler (75+): 100%

Gold-Spieler (82+): 29%

Gold-Spieler (84+): 7,8% Premium-Gold-Vorschau-Pack Gold-Spieler (75+): 100%

Gold-Spieler (82+): 29%

Gold-Spieler (84+): 7,8%

Zurück zum EA FC 24: UT Packs, Preise und Wahrscheinlichkeiten Inhaltsverzeichnis

Was sind Preview-Packs in EA FC 24?

Mithilfe der Preview-Packs (Vorschau-Packs) könnt ihr euch in EA Sports FC 24 bei einem Premium-Gold Vorab-Paket ihr den Inhalt vor dem Kauf anzeigen lassen und dann entscheiden, ob ihr es kaufen möchtet oder nicht. Ihr wisst also genau, was ihr beim Kauf dieses Pakets erhaltet.

Die Wahrscheinlichkeiten für Karten entsprechen denen eines normalen Premium Gold-Pakets. Wenn ihr den Inhalt eines Vorab-Pakets anseht, startet ein Timer von 24 Stunden. Innerhalb dieser Zeitspanne habt ihr die Möglichkeit, das angezeigte Paket zu kaufen. Erst danach könnt ihr ein weiteres Vorab-Paket ansehen.

Wenn ihr jedoch eines der Vorab-Pakete kauft, könnt ihr sofort nach dem Kauf ein weiteres Vorab-Paket anzeigen lassen.

Zurück zum EA FC 24: UT Packs, Preise und Wahrscheinlichkeiten Inhaltsverzeichnis

Kann ich FC Points von FIFA 23 zu EA FC 24 übertragen?

Habt ihr noch Points aus dem Vorgänger übrig? Glücklicherweise gehen sie nicht verloren und können in EA FC 24 UT übertragen werden. Ihr habt die Möglichkeit, dies zu tun, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet und euch mit dem Server verbindet.

Denkt also gut darüber nach, ob ihr dies tun möchtet. Der Transfer ist nur innerhalb derselben Konsolenfamilie möglich, also von Xbox zu Xbox oder von PlayStation zu PlayStation. Nachträglich könnt ihr diese Entscheidung nicht mehr rückgängig machen.

Der Transfer muss direkt im Spiel selbst durchgeführt werden und ist nicht über die Companion App oder Web App möglich.

Bis wann ist der Transfer möglich?

EA hat derzeit keinen Zeitraum für das Ende des FC-Points-Transfers in EA Sports FC 24 angegeben. In der Regel bleibt diese Möglichkeit jedoch bis zum Jahresende bestehen.

Zurück zum EA FC 24: UT Packs, Preise und Wahrscheinlichkeiten Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: