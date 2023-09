EA FC 24: Elfmeter schießen und parieren - Das solltet ihr beachten!

In einigen, aber nicht in allen Spielen in EA Sports FC 24 erreicht man irgendwann den Punkt, an dem es zu einem Elfmeter kommt, sei es für euch oder gegen euch. Aber wie kann man in diesem "Nicht FIFA 24" am besten Elfmeter verwandeln? Und wie kann man einen Elfmeter halten?

Fakt ist: Ein Elfmeter stellt immer eine hervorragende Gelegenheit zum Tore schießen dar, das gilt in der Realität wie auch in EA FC 24. Was ihr darüber wissen solltet, verraten wir euch in unserem Guide.

EA FC 24: Elfmeter schießen und parieren Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie treffe ich Elfmeter in EA FC 24?

In EA FC 24 ist ein Elfmeter so ziemlich die beste Gelegenheit, ein Tor zu erzielen, die ihr bekommen könnt. Der Ball liegt ruhig auf dem Spielfeld, kein Verteidiger stört euch, es geht nur um euch und den Torwart. Natürlich entsteht dabei etwas Druck, aber ihr solltet euch davon nicht verunsichern lassen. Außerdem ist es wichtig, die richtigen Spieler für diese Aufgabe auszuwählen.

Wie schießt man Strafstöße in EA FC 24?

Im Vergleich zu früheren Spielen verzichtet man auch in EA Sports FC 24 auf das Fadenkreuz. Stattdessen seht ihr unter dem Ball am Elfmeterpunkt einen pulsierenden Kreis. Je kleiner dieser Kreis ist, desto grüner ist seine Farbe. Je größer er wird, desto röter wird er. Kurz gesagt: Grün ist gut, Rot ist schlecht.

Ihr müsst im richtigen Moment schießen (wenn der Kreis so klein wie möglich ist), und durch längeres Drücken der Schusstaste könnt ihr die Schussstärke kontrollieren. Nachdem ihr die Schusstaste gedrückt habt, könnt ihr mit dem linken Analog-Stick in die gewünschte Ecke des Tores zielen, allerdings ohne Fadenkreuz.

Ihr habt bis zum Schluss die Möglichkeit, die Schussrichtung zu ändern, aber es wird empfohlen, sich auf einen Punkt im Tor festzulegen und daran festzuhalten, um den Schuss nicht beim Richtungswechsel während des Anlaufs zu verziehen.

Spielereien können zwar Spaß machen und den Gegner ärgern, aber im Grunde ist eine solche Torgelegenheit zu wertvoll, um sie durch unnötige Fehler zu vergeuden, insbesondere in einem knappen Spiel.

Achtet auf folgende Dinge bei Strafstößen:

Da es kein Fadenkreuz mehr gibt, müsst ihr abschätzen, in welche Richtung ihr zielt und wie stark der Schuss sein sollte.

Eine Änderung der Schussrichtung während des Anlaufs ist immer noch möglich, aber schnelle Bewegungen können den Schuss verziehen. Ihr solltet also nicht zu übermütig sein.

Die Schussstärke beeinflusst auch die Präzision des Schusses. Je länger ihr die Schusstaste gedrückt haltet, desto ungenauer wird der Schuss. Es gibt keine Anzeige für die Schusskraft in EA Sports FC 24, aber denkt daran, dass mehr Kraft mehr Risiko bedeutet. Starke Schüsse sind schwerer zu halten, aber ungenauer. Schwache Schüsse sind präziser, aber einfacher zu fangen. Übt ein wenig und findet heraus, womit ihr am besten zurechtkommt.

Weitere Optionen beim Anlauf sind nach wie vor möglich. Der linke Trigger regelt die Anlaufgeschwindigkeit und kann den Torwart irritieren. Der rechte Trigger erhöht das Tempo, was mehr Wucht bedeutet, aber auch die Präzision beeinflusst.

Wenn ihr einfach nur normal schießen wollt, drückt nur die Schusstaste. Mit der linken Schultertaste könnt ihr einen Lupfer ausführen, aber das solltet ihr euch für nicht entscheidende Strafstöße aufheben, um später keine verpassten Chancen zu bereuen. Die rechte Schusstaste ermöglicht einen angeschnittenen Schuss, der gefährlicher ist.

Die Qualität des Schützen ist auch entscheidend dafür, wie gut der Versuch gelingt. Das betrifft nicht nur grundlegende Eigenschaften wie Präzision und Schusskraft, sondern auch, ob der Spieler ein Spezialist für Strafstöße ist. Achtet außerdem auf die Fitness. Erschöpfte Spieler eignen sich nicht für Strafstöße und zielen ungenauer.

Ein Elfmeter ist immer eine exzellente Torgelegenheit.

Zurück zum EA FC 24: Elfmeter schießen und parieren Inhaltsverzeichnis

Wie wehre ich Elfmeter in EA FC 24 ab?

Auch in EA Sports FC 24 gibt es keine hundertprozentig sichere Methode, Elfmeter zu halten. Das hängt alles vom Glück ab, ob ihr in die richtige Ecke springt. Das klingt einfach, und im Grunde ist es das auch. Ein guter Torwart wird dabei sicherlich eure Chancen nicht verschlechtern, sondern eher verbessern.

Wie halte ich in EA FC 24 einen Elfmeter?

Ihr könnt euren Torwart auf der Linie nach links oder rechts bewegen, und mit dem rechten Analog-Stick legt ihr letztendlich fest, in welche Richtung der Torwart am Ende springt. Das sind die grundlegenden Optionen, die ihr habt.

Es gibt noch einige zusätzliche Bewegungen, die jedoch nichts daran ändern, ob ihr den Ball besser haltet oder nicht:

Viereck/X: Der Torwart imitiert einen Matador mit einem imaginären roten Tuch.

Kreis/B: Der Torwart zeigt in eine zufällige Ecke des Tores.

Dreieck/Y: Euer Torwart hüpft wie ein Hampelmann auf der Linie herum.

X/A: Euer Torwart vollführt einen Hüftschwung.

Wie bereits erwähnt, hängt es am Ende vom Glück ab, ob ihr genau in die richtige Richtung springt und vielleicht den Ball haltet.

Zurück zum EA FC 24: Elfmeter schießen und parieren Inhaltsverzeichnis

Wie kann ich Elfmeter in EA FC 24 üben?

Um sich mit den Feinheiten der Elfmeter vertraut zu machen und sie in EA Sports FC 24 zu beherrschen, lohnt es sich, sich intensiver damit zu beschäftigen.

Kann man in EA FC 24 Elfmeter üben?

Im Rahmen der Skill-Spiele und in der Trainingsarena habt ihr die Möglichkeit, Strafstöße sowohl als Schütze als auch als Torwart zu üben und eure Fähigkeiten in diesem Bereich zu verbessern.

Skill-Spiele: Startet in EA Sports FC 24 die Skill-Spiele im Hauptmenü. Die Strafstöße findet ihr in der Kategorie "Schuss" und könnt sie dort durch eine Trainingssitzung üben.

Trainingsarena: Die zweite Option ist die Trainingsarena. Bewegt euren Spieler in den Strafraum und drückt die linke Seite des D-Pads, um einen Strafstoß auszuführen. So könnt ihr Strafstöße gegen einen KI-Torwart üben.

Viel Erfolg beim Schießen und Halten von Elfmetern in EA Sports FC 24!

Zurück zum EA FC 24: Elfmeter schießen und parieren Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: