EA FC 24: Perfekt verteidigen und Tore verhindern - So geht's!

Eine effektive Strategie in EA Sports FC 24 beginnt bereits mit dem ersten Schritt: einer soliden Verteidigung. Selbst wenn ihr fünf Tore erzielt, bleibt Ihr trotzdem auf der Strecke, wenn ihr im Gegenzug sechs Stück reinbekommt. Daher ist in "Nicht FIFA 24" selbst der beeindruckendste Angriff wertlos, wenn die Verteidigung nicht stimmt.

Ein bedachter Ansatz in der Verteidigung ist von entscheidender Bedeutung, um dem Gegner in EA FC 24 keine Chancen zu bieten. In unserem Guide findet ihr ausführlichere Informationen dazu.

EA FC 24: Perfekt verteidigen und Tore verhindern Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Sollte ich in EA FC 24 Tactical Defending oder die klassische Verteidigung verwenden?

Seit vielen Jahren ist Tactical Defending das gängige Verteidigungssystem in der FIFA-Reihe und das ändert sich auch mit EA Sports FC 24 nicht. In Online-Spielen ist es sogar zwingend vorgeschrieben.

Das ganz klassische Verteidigungssystem verlässt sich auf viele automatische Aktionen, bei denen die KI verschiedene Aufgaben übernimmt. Das Tactical Defending hingegen erfordert mehr aktive Beteiligung von euch, was zwar komplexer ist, aber gleichzeitig effizienter sein kann.

Wenn ihr ohnehin keine Online-Spiele plant, könnt ihr durchaus auf die klassische Methode zurückgreifen, sofern ihr das möchtet. Wenn ihr jedoch Online-Spiele in Betracht zieht, ist es ratsam, sich an das Tactical Defending zu gewöhnen.

Die wesentlichen Unterschiede im Überblick:

Fouls und Schubsereien: Im klassischen System besteht keine Möglichkeit, an den Trikots der Gegner zu ziehen oder sie zu schubsen.

Im klassischen System besteht keine Möglichkeit, an den Trikots der Gegner zu ziehen oder sie zu schubsen. Aktives Bearbeiten der Gegenspieler: Wie bereits erwähnt, erfordert das Tactical Defending mehr Aufmerksamkeit. Ihr müsst den Gegnern dicht auf den Fersen bleiben und versuchen, sie zu Fehlern zu verleiten. Es erfordert mehr aktive Arbeit von euch, kann sich jedoch letztendlich als nützlich erweisen.

Wie bereits erwähnt, erfordert das Tactical Defending mehr Aufmerksamkeit. Ihr müsst den Gegnern dicht auf den Fersen bleiben und versuchen, sie zu Fehlern zu verleiten. Es erfordert mehr aktive Arbeit von euch, kann sich jedoch letztendlich als nützlich erweisen. Schwierigere Dribblings: Das klassische System ist weniger komplex, aber auch leichter auszuspielen. Tactical Defending gibt euch mehr Optionen an die Hand, um es eurem Gegner schwerer zu machen.

Das klassische System ist weniger komplex, aber auch leichter auszuspielen. Tactical Defending gibt euch mehr Optionen an die Hand, um es eurem Gegner schwerer zu machen. Pflicht im Online-Modus: Im Online-Modus kommt ausschließlich das Tactical Defending zum Einsatz. Daher ist es hilfreich, wenn ihr damit vertraut seid und keine Umstellungen für Online-Partien vornehmen müsst.

Wie geht Tactical Defending in EA FC 24?

In EA Sports FC 24 ist Tactical Defending normalerweise das voreingestellte System. Ihr müsst also keine speziellen Anpassungen vornehmen, um dieses System zu nutzen. Sollten jedoch eure Einstellungen aus einem früheren Teil übernommen worden sein und anders sein, müsst ihr eventuell in den Steuerungseinstellungen Anpassungen vornehmen.

Eine gute Verteidigung ist entscheidend für den Erfolg.

Zurück zum EA FC 24: Perfekt verteidigen und Tore verhindern Inhaltsverzeichnis

Wie erobere ich den Ball in EA FC 24?

In EA Sports FC 24 gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Ball zu erobern. Eine aufmerksame Verteidigung ist dabei immer entscheidend. Ihr solltet stets im Blick behalten, was euer Gegner vorhat, und darüber nachdenken, was er als nächstes tun könnte. Ihr könnt versuchen, Pässe abzufangen und Passwege zu blockieren, um Zweikämpfe zu vermeiden und idealerweise einen Konter einzuleiten.

Im Falle eines Zweikampfs spielt auch euer Verhalten eine wichtige Rolle. Halte die Flachpass-Taste gedrückt, damit euer ausgewählter Spieler dem ballführenden Gegner folgt, ohne ihn aber zu nahe zu kommen.

Wie kann man bei EA FC 24 den Ball abnehmen?

In verschiedenen Situationen bietet EA Sports FC 24 die Möglichkeit, eine Grätsche oder ein Tackling einzusetzen. Hierbei kommt es auf das richtige Timing an. Ihr wollt nicht riskieren, den Gegner unnötig zu foulen oder den Ball zu verpassen. Mit einem guten Gespür für die Aktionen des Gegners und einem präzisen Timing könnt ihr den Ball leicht erobern.

Wenn ihr die Grätsche-Taste im richtigen Moment erneut drückt, könnt ihr unmittelbar nach der ersten Grätsche eine zweite ausführen. Dies sollte von der Wirksamkeit eurer ersten Grätsche abhängig gemacht werden. Diese und andere Möglichkeiten solltet ihr jedoch nicht leichtfertig einsetzen.

Selbst wenn ihr den Ball nicht erobern könnt, könnt ihr mit einer Grätsche Pässe abfangen, Schüsse blockieren oder dem Ball eine andere Richtung geben. Dabei ist das richtige Timing entscheidend. Wenn die Grätsche zu früh kommt, hat der Gegner noch die Möglichkeit zu reagieren. Wenn sie zu spät kommt, riskiert ihr Fouls und Strafen.

Tacklings sind weniger aggressiv und ermöglichen es euch, den Ball dem ballführenden Spieler abzunehmen und nach vorne zu spielen, wenn ihr sie im richtigen Moment einsetzt. Platziert euch vor dem Gegenspieler und führt das Tackling zur richtigen Zeit mit der Schusstaste aus.

Wenn ihr einen Gegenspieler verfolgt, könnt ihr auch an seinem Trikot ziehen, indem ihr die Schusstaste drückt. Dadurch könnt ihr ihn leicht verlangsamen. Beachtet jedoch, dass ihr dabei ein hohes Risiko eingeht, verwarnt zu werden, da solche Aktionen als taktische Fouls gelten.

Im Strafraum solltet ihr dies auf jeden Fall vermeiden, ebenso wie ihr insgesamt bei der Verteidigung im Strafraum vorsichtig sein solltet. Unüberlegtes Handeln kann schnell zu einem Elfmeter für das gegnerische Team führen, also passt auf!

Achtet etwa bei Grätschen auf das richtige Timing.

Zurück zum EA FC 24: Perfekt verteidigen und Tore verhindern Inhaltsverzeichnis

Wie kann ich mich in EA FC 24 von Mitspielern unterstützen lassen?

Wenn ihr in EA Sports FC 24 eure Gegner unter Druck setzen möchtet, holt euch Unterstützung von euren KI-Mitspielern. Drückt dazu die rechte Schultertaste, um KI-Mitspieler anzufordern, die den Gegner vor euch attackieren. Ihr könnt dann gemeinsam versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen und ihn zusätzlich mit dem linken Trigger abzudrängen.

In manchen Situationen kann zusätzlicher Druck von Vorteil sein, da er den Gegner beeinflussen kann und ihn möglicherweise dazu bringt, den Ball in einer heiklen Situation wegzuschießen, sodass er ins Aus oder zu einem eurer Spieler gelangt.

Dennoch könnt ihr euch nicht ausschließlich auf die KI verlassen; ihr müsst immer noch aktiv in der Verteidigung und beim Pressing agieren. Je nach Situation sind die KI-Helfer jedoch eine willkommene Unterstützung.

Achtet grundsätzlich auf Folgendes:

Wenn ihr in eurer eigenen Hälfte Überzahlsituationen schaffen möchtet, bewegt euch aktiv zurück.

Beobachtet das Spiel eures Gegners und versucht, sein Verhalten vorherzusehen. Einige Spieler setzen auf wiederkehrende Muster, auf die ihr euch einstellen könnt, während andere unberechenbarer sind. Wenn ihr Spielzüge richtig vorhersehen könnt, könnt ihr Pässe abfangen und Konter starten.

Wählt den Verteidiger aus, der dem Ball am nächsten ist, und attackiert den ballführenden Spieler aktiv, indem ihr die entsprechende Taste drückt.

Frühe Zweikämpfe mit Gegnern können sich auszahlen, aber ihr solltet nicht unüberlegt vorgehen. Wenn ihr unbedacht handelt, öffnet ihr dem Gegner möglicherweise Räume oder Torchancen. KI-Verteidiger neigen dazu, eher nach hinten zu gehen, als den Gegner aggressiv zu attackieren, zumindest bei den normalen Einstellungen.

Manndeckung kann in manchen Situationen sinnvoll sein, aber die KI ist bei Tacklings oft nicht nah genug an den Gegnern dran. Daher solltet ihr manuell zum jeweiligen Spieler wechseln und selbst eingreifen.

Zurück zum EA FC 24: Perfekt verteidigen und Tore verhindern Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: