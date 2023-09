EA FC 24: Positionen und Abkürzungen erklärt

Auf einem Fußballfeld beziehungsweise in einer Mannschaft gibt es viele verschiedene Positionen und das gilt natürlich ebenso für EA Sports FC 24. Und für diese Positionen sind obendrein noch verschiedene Abkürzungen gängig, werden auch im Spiel benutzt.

Keine Sorge, ihr seid nicht alleine damit, immer mal wieder etwas nachschauen zu müssen, welche Position das in "Nicht FIFA 24" nun genau ist oder welche Abkürzung ihr da gerade vor euch habt.

Welche Positionen es in EA FC 24 gibt und welche Abkürzungen sie haben, zeigen wir euch in unserem Guide.

EA FC 24: Positionen und Abkürzungen Inhalt:

Welche Positionen gibt es in EA FC 24?

Wichtig ist, dass jeder Spieler und jede Spielerin eine optimale Position besitzt. Auf dieser Position ist er oder sie am effektivsten. Das heißt nicht, dass sie nicht woanders spielen könnten, aber dadurch sind sie dort eben nicht so effektiv. Und dadurch entstehen euch am Ende Nachteile.

Es gibt jedenfalls eine Menge verschiedener Positionen in EA Sports FC 24, sowohl im Sturm als auch im Mittelfeld und der Verteidigung. Und jede davon hat zusätzlich noch ihre eigene Abkürzung.

Liste aller Positionen und Abkürzungen in EA FC 24:

Position Abkürzung (Deutsch) Abkürzung (Englisch) Torwart TW GK Linker Verteidiger LV LB Linker Außenverteidiger LAV LWB Linker Innenverteidiger LIV LCB Innenverteidiger IV CB Rechter Innenverteidiger RIV RCB Rechter Außenverteidiger RAV RWB Rechter Verteidiger RV RB Linkes Mittelfeld LM LM Zentrales defensives Mittelfeld ZDM CDM Zentrales Mittelfeld ZM CM Zentrales offensives Mittelfeld ZOM CAM Rechtes Mittelfeld RM RM Linker Flügel LF LW Linksaußen LA LF Linker Stürmer LS LS Mittelstürmer MS CF Stürmer ST ST Recher Stürmer RS RS Rechtsaußen RA RF Rechter Flügel RF RW

Die einzelnen Positionen kommen bei unterschiedlichen Aufstellungen und Formationen zum Zuge, es sind natürlich nicht immer alle Positionen besetzt. Das hängt etwa unter anderem davon ab, ob ihr lieber defensiv oder offensiv agiert, spezielle Taktiken anstrebt oder eine insgesamt ausgeglichene Balance haben möchtet.

