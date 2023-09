EA Sports FC 24 im Test - Keine Revolution, sondern einfach nur FIFA 24

Die spielerische Revolution bleibt aus. EA Sports FC 24 ist einfach FIFA 24, spielt sich aber ebenso gut und macht Spaß.

Habt ihr erwartet, dass nach der Loslösung vom Namen FIFA und dem Wegfall der FIFA-Lizenz bei Electronic Arts alle Dämme brechen und EA Sports FC 24 die große Revolution wird? Nun, das ist es definitiv nicht. Wenn alles normal weitergelaufen wäre, würde hier einfach FIFA 24 auf der Verpackung stehen und wir würden nicht über dieses Thema reden. Denn exakt das ist EA Sports FC 24 im Grunde: Die übliche jährliche Fortsetzung, wie man sie erwartet. Was nicht bedeutet, dass es keinen Spaß machen würde.

EA Sports FC 24 Release: 29.09.2023

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Sport, Simulation

Entwickler: EA Sports / Electronic Arts

Preis: ca. 70 bis 80 Euro

Es ist nur so, dass zumindest hier noch nicht die Änderungen auszumachen sind, von denen Electronic Arts zuvor behauptet hatte, dass die FIFA sie nicht ermögliche. Natürlich gibt es Dinge, die anders sind, wenngleich diese sich auf Bereiche beschränken, die man von einer jährlichen Fortsetzung erwartet.

Mehr Frauen im Fokus

Eine der größten Änderungen betrifft den beliebten Ultimate-Team-Modus. Nicht in Bezug auf die Monetarisierung und so weiter. Wobei, in gewisser Weise doch, denn es gibt mehr Karten. Erstmals sind nämlich Profispielerinnen mit dabei und ihr könnt gemischte Teams in UT erstellen. Was zu diesem Modus auch ganz gut passt, er spielte schon immer mit eurer Fantasie und ließ euch die Mannschaft eurer Träume zusammenstellen. Nun eben noch geschlechterübergreifend.

Der eine oder andere wird sich mit Sicherheit daran stören, aber man kann es auch so sehen: Es hat sonst keiner Probleme damit, wenn alte Legenden hier über den virtuellen Rasen laufen. Spieler, die schon längst tot sind, umdribbeln junge Verteidiger, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Da sollte es nun wirklich niemanden stören, wenn es gemischte Teams mit Spielern und Spielerinnen gibt. Letztlich verleiht es den Spielerinnen mehr Aufmerksamkeit und gibt euch wiederum noch mehr Optionen bei der Zusammenstellung.

Spielerisch fühlt sich das sehr nach FIFA 23 an, mit einigen dezenten Verbesserungen.

Aber wie gesagt, am grundlegenden Aufbau von Ultimate Team – mal abgesehen vom besser gestalteten Menü – ändert sich wenig. Es geht immer noch um Karten, Kartenpacks, Coins und das ganze lukrative Geschäft damit. Wie in den Vorjahren werde ich damit wohl relativ wenig Zeit verbringen.

Mächtige neue Spielstile

Auf dem Spielfeld gibt’s ebenfalls Anpassungen, insgesamt fühlt sich EA Sports FC 24 aber sehr ähnlich zu FIFA 23 an. Die Basis dessen ist einmal mehr EAs Technologie Hypermotion 2, die visuell beeindruckende Resultate liefert, rein mechanisch wirken manche Spieler und Spielerinnen in gewissen Momenten dennoch ungeschickt. Perfekt umgesetzt ist es nicht immer, aber im Normalfall sieht es gut und überzeugend aus. Es sind eher die unberechenbaren Momente, in denen das System beziehungsweise die Animationen etwas ins Schwitzen kommen.

Spieler und Spielerinnen haben neue Spielstile.

Bei den Spielern und Spielerinnen selbst ändern die neuen Playstyles aka Spielstile einiges. Die basieren darauf, was sie im realen Fußballgeschäft können und es gibt einmal die normalen Playstyles und die Playstyles+ für die Superstars. Und Letztere sind deutlich effektiver. Den jeweiligen Spielern und Spielerinnen wird das somit zwar durchaus gerecht, dennoch fühlt es sich im Spiel je nach Situation fast schon zu übermächtig an. Es würde mich nicht überraschen, wenn EA Sports hier nochmal nachjustiert. Und ich hoffe, dass sie das tun, denn zuweilen sind diese Vorteile alles andere als subtil.

Aber das ist der natürliche Lauf der Dinge. EA Sports haut das Spiel raus und es folgen ein paar Anpassungen am Gameplay. Im Großen und Ganzen funktioniert das abgesehen davon ganz gut. Es fühlt sich realistisch an, viel unberechenbar als… sagen wir vor fünf, sechs Jahren. Seitdem hat sich das Gameplay definitiv zum Besseren entwickeln und das setzt sich hier fort. Wie gesagt, es ähnelt FIFA 23. Wenn ihr das kennt, wisst ihr, was euch hier erwartet.

Es gibt wieder eine Menge Lizenzen.

Ein wenig Aufmerksamkeit für den Rest

Ultimate Team ist der große Mittelpunkt, um den sich in EA Sports FC 24 alles dreht. Pro Clubs, Spielerkarriere und dergleichen sind wieder vorhanden. Das, was zu erwarten war. Große Einschnitte gibt es hier nicht und ihr bekommt größtenteils das, was ihr schon kennt, nur eben mit aktualisierten Teams und Spielern. Letztlich überrascht es nicht, dass diese Modi zwar Aufmerksamkeit bekommen, aber nicht in der gleichen Art wie UT, denn sie bringen ja nicht fortlaufend Geld ein. Man hat zwar das Gefühl, EA bemüht sich zum eine realitätsnahe Umsetzung des Fußballs, auf der anderen Seite entsteht hingegen der Eindruck, es geht größtenteils nur ums Geschäft. Hey, fast wie im echten Fußball. In diesem Fall hat besagtes Geschäft zwei Buchstaben: UT.

Es bleibt die Frage, ob EA für die Zukunft tatsächlich irgendwelche radikalen Änderungen plant? Dann wiederum besteht die Gefahr, die Fans damit vor den Kopf zu stoßen, weswegen vielleicht einfach alles bleibt wie es ist. Da hilft momentan nur abwarten, zugleich ist es in diesem Jahr der Stand der Dinge: Auch, wenn es nicht FIFA 24 heißt, sondern EA Sports FC 24, bleibt doch weitestgehend alles wie es ist.

In manchen Situationen erhaltet ihr hilfreiche Einblendungen.

EA Sports FC 24 - Fazit

Letzten Endes kann man das sowohl positiv als auch negativ sehen. Es bleibt wie es ist, ihr müsst euch also nicht umgewöhnen. Oder: Es bleibt wie es ist, es gibt mir zu wenig Unterschiede. Welches Team seid ihr? Auf der einen Seite bin ich enttäuscht, dass das hier nicht mehr als ein FIFA 24 ist. Vielleicht ist es auch noch zu früh, um die Abkehr von der FIFA-Lizenz wirklich zu bemerken? Ich weiß es nicht, da kann man vielleicht in zwei, drei Jahren ein besseres Fazit ziehen.

Auf der anderen Seite macht EA Sports FC 24 spielerisch nach wie vor Spaß. Es ist visuell beeindruckend (zumindest auf den aktuellen Plattformen) und fühlt sich einfach gut an. Die Spielstile bringen spürbare Unterschiede ins Gameplay, sind aber teils noch zu stark. Ansonsten leiden die Modi abseits von Ultimate Team einmal mehr unter spärlich vorhandenen Änderungen und Hypermotion 2 sorgt nicht in allen Momenten für perfekte Animationen. Aber das hat man spätestens dann wieder verdrängt, wenn man mit seiner Lieblingsmannschaft den nächsten Sieg einfährt.

Am Ende läuft es immer auf die Frage hinaus, ob ihr EA Sports FC 24 braucht oder nicht? Oder ob ihr bereit seid, den vollen Preis dafür zu zahlen? Das kann ich kaum für euch entscheiden. Wie üblich ist die Frage, ob ihr mit den aktuellen Lizenzen spielen möchtet und einfach Bock auf Fußball habt? In dem Fall könnte sich das für euch lohnen. Inhaltlich und spielerisch gibt es auf der anderen Seite aber eben nicht die Revolutionen, für die man sofort alles Alte stehen und liegen lässt. Rein qualitativ und im Hinblick auf die Menge der Lizenzen bietet EA Sports FC 24 jedoch erneut ein sehr gut funktionierendes, umfangreiches Paket an. Definitiv kein schlechtes Spiel, nur eines, dass sich vielleicht einen Tick zu vertraut anfühlt, wenn ihr FIFA 23 sehr lange gespielt habt.