EA FC 24: PlayStyles - Alle 34 Spielstile und ihre Effekte

EA Sports FC 24 PlayStyles Erklärung – so funktioniert der Eigenschaften-Ersatz In FC 24 treten insgesamt 34 PlayStyles an die Stelle der bisherigen Spieler-Eigenschaften. Worum es bei den PlayStyles geht und was sie ausmacht, erfahrt ihr nachfolgend. Was sind PlayStyles in FC 24 Ultimate Team? Die neuen PlayStyles und PlayStyle+ in EA Sports FC 24 sind kleine Boni, die die entsprechenden Spieler erhalten, um deren Spieleigenschaften positiv zu beeinflussen und ihnen einzigartige Verhaltensweisen zu verleihen. Denkt etwa an Erling Haalands berüchtigten Power-Schuss Heung-min Sons angeschnittenen Schuss, Jude Bellinghems Tiki-Taka oder Sam Kerrs Finesse-Schuss. Die PlayStyles stellen die Weiterentwicklung und den Ersatz der "Eigenschaften (Traits)" dar, die es schon seit FIFA 7 in EAs Fußballsim gab. Während die Eigenschaften aber - übertrieben dargestellt - nach Gutdünken verteilt wurden, werden für die PlayStyles reale Daten von Opta und anderen Quellen herangezogen. Das Ergebnis sind Spezialfähigkeiten, die den Realismus und die Individualität von Profis respektive Topstars noch weiter steigern sollen. Die PlayStyles in EA Sports FC 24 machen durchaus einen Unterschied. Hier im Bild seht ihr den Unterschied zwischen einem Spieler ohne Playstyle und einem Spieler mit "Ruhender Ball" als PlayStyle Plus, dessen Schusskurve und Ballflugbahn deutlich präziser und mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit ausgeführt wird. Was ist der Unterschied zwischen PlayStyle und PlayStyles+? Die PlayStyles in FC 24 werden generell in zwei Stufen unterschieden: PlayStyles (Stufe 1) und PlayStyle+ (Stufe 2): PlayStyles werden durch die silbergrauen Rautenförigen Icons dargestellt. Es sind Spezialfähigkeiten, die Profis einzigartig machen und sie auf dem Rasen herausragen lassen. Spieler können mehrere oder auch gar keine PlayStyles haben.

PlayStyle+ werden durch ein goldenes diamantförmiges Symbol angezeigt und stellen die nochmals verbesserte Version eines "normalen" PlayStyles dar, um die Fähigkeiten der Eliteprofis wiedergeben, die auf einem Niveau spielen, das nur wenige erreichen. Es können also nur die absoluten Topstars von Weltklasse einen PlayStyle+ haben und das auch nur maximal einen Einzigen! Welche Spieler erhalten PlayStyles / PlayStyle+? Generelle sind PlayStyles in allen FC 24 Spielmodi aktiv - einzige Ausnahme sind die "Be a Goalkeeper"-Spielmodi (Spielerkarriere und Clubs). Ob und welche Spieler einen oder mehrere PlayStyles besitzen, hängt immer vom jeweiligen Spieler ab. Im Groben lässt sich beobachten: Spezialkarten und Gold-Karten besitzen in der Regel zwei bis sechs PlayStyles und mitunter auch einen PlayStyle+

Silber-Karten besitzen in der Regel einen bis vier PlayStyles, es gibt aber auch Spieler mit keinem oder noch mehr PlayStyles.

Bronze-Karten besitzen in der Regel keine PlayStyles. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, die einen oder mehrere PlayStyles mitbringen. Gibt es PlayStyles Upgrades in FC 24? Soweit bislang bekannt: größtenteils Nein! Abgesehen von sehr seltenen Fällen sind und bleiben die PlayStyles und PlayStyle+ nicht dynamisch und werden nicht einmal für dynamische Karten aktualisiert. Wie wichtig sind PlayStyles in EA Sports FC 24? Die PlayStyles im "nicht FIFA 24" sind sozusagen die Kirsche auf dem Sahnehäubchen eines Spielers und können beispielsweise bei der Entscheidung zwischen zwei gleichwertigen Spielern den entscheidenden Ausschlag geben. Ihr solltet sie also immer berücksichtigen. Zurück zum EA FC 24: Alle PlayStyles Inhaltsverzeichnis Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: EA FC 24: Tipps und Tricks – Die große Übersicht