EA Sports FC 24 Release-Datum: Zeiten, Preload und alle Infos

Seid ihr schon ganz gespannt auf die Veröffentlichung von EA Sports FC24, dem ersten neuen Fußballspiel von EA, seit die FIFA-Lizenz für den Namen weggefallen ist? Das Spiel erscheint offiziell am 29. September 2023, es gibt aber auch einen Early Access.

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, was ihr in Bezug auf EA Sports FC 24 über den Preload wissen müsst und wie ihr früher spielen könnt.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wann wird EA Sports FC 24 freigeschaltet?

Wie schon erwähnt, gibt es bei EA Sports FC 24 einen Early Access und somit im Grunde zwei Veröffentlichungstermine. Der Release der Standard Edition erfolgt am 29. September 2023. Mit der teureren Ultimate Edition könnt ihr aber schon eine Woche früher in den Early Access starten.

Hier seht ihr die Zeiten, zu denen EA Sports FC 24 freigeschaltet wird:

EA Sports FC 24 Freischaltzeit Early Access (Ultimate Edition) 22. September 2023, 0 Uhr

22. September 2023, 0 Uhr EA Sports FC 24 Freischaltzeit (Standard Edition): 29. September 2023, 0 Uhr

Wie kann ich EA Sports FC 24 früher spielen?

Von offizieller Seite habt ihr die Möglichkeit, über den Early Access schon eine Woche vor dem offiziellen Release EA Sports FC 24 zu spielen.

Zusätzlich dazu gibt es noch den so genannten Neuseeland-Trick, den ihr ausnutzen könnt. Ändert dazu auf eurer Xbox einfach die Region auf Neuseeland und passt die Uhrzeit an. Somit solltet ihr jeweils am Vortag des jeweiligen Release-Datums (Early Access oder Standard) schon am Nachmittag spielen können.

Ähnliches funktioniert zwar auch auf PC oder PlayStation, erfordert dort aber mehr Aufwand, inklusive individueller Accounts und Vorbestellungen.

Wann beginnt der Preload von EA Sports FC 24?

Auf PC, Xbox Series X/S und Xbox One ist der Preload von EA Sports FC 24 bereits möglich. Somit könnt ihr dann direkt loslegen, sobald das Spiel freigeschaltet wird.

Mit dem Start des Preloads auf PlayStation 5 und PlayStation 4 ist am 20. September 2023 zu rechnen, auf der Nintendo Switch wird es keinen Preload geben.

Wie groß ist EA Sports FC 24 auf PC, Xbox und PlayStation?

Auf PC, Xbox One und Xbox Series X/S liegt die Größe des Downloads im Bereich von 41 bis 45 GB. Die exakte Dateigröße auf PlayStation 5 und PlayStation 4 ist noch nicht bekannt, dürfte sich aber vermutlich in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Auf der Nintendo Switch benötigt ihr wiederum mindestens 31 GB Speicherplatz.

Wir wünschen schon einmal viel Spaß beim Spielen von EA Sports FC 24!