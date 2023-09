EA FC 24 TOTW 1 ist da! – Die Saison startet mit Upgrades für Lewandowski, Salah und Dybala

Mit dem EA Sports FC 24 TOTW 1 hat die Fußball-Saison endlich ihren Betrieb im neuesten Ableger der Sportsim aufgenommen und wie man es zum Start erwartet, liefert EA auch gleich ein paar ansehnliche Upgrades für namhafte Spieler und Topstars: Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Paulo Dybala, Mats Hummels, Henrikh Mkhitaryan, Jérémy Doku und mehr sind im ersten Team vertreten. Auf dieser Seite verraten wir euch, wer es ins Team of the Week 1 geschafft hat und welche Upgrades die Spieler bekommen haben.

In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die Spieler vom neuen Team of the Week 1. Die zugehörigen Inform-Karten sind ab Mittwoch (20. September 2023, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum nächsten Mittwoch (27. September 2023, 19:00 Uhr) in allen Karten-Packs enthalten.

Die beste Karte in der ersten Woche erhält Robert Lewandowski vom FC Barcelona, der auf starke 91 GES steigt, dicht gefolgt von Mohamed Salah vom FC Liverpool mit einer 90er-Wertung. Nach einer kleinen Lücke folgen Paulo Dybala vom AS Rom und Sakina Karchaoui von Paris Saint-Germain mit jeweils 87 Zählern. Für Sammler von Heimliga-Spielern gibt es auch etwas: Mats Hummels (85) von der Borussia Dortmund, Serhou Guirassy (81) vom VfB Stuttgart und Haris Tabakovic (80) von der Hertha BSC sind im Team der Woche dabei.

EA Sports FC 24 TOTW Erklärung - so funktioniert das Team of the Week

Falls ihr mit FC 24 in die Fußballwelt von EA Sports eingestiegen seid und noch keinen FIFA-Teil zuvor gespielt habt, fragt ihr euch vielleicht, was es mit dem Team of the Week auf sich hat und warum deshalb so viel Aufsehen gemacht wird. Die Details dazu erfahrt ihr nachfolgend.

Was ist TOTW in FC 24?

Das "Team of the Week" – kurz TOTW – oder wie man im deutschen Client liest "Team der Woche" aka "TDW" ist eine wöchentliche Promo, bei der Spieler*innen aus allen Fußballligen und Wettbewerben von EA Sports ausgezeichnet werden, die in der vorangegangenen Woche durch gute Leistungen aufgefallen sind. Das können viele geschossene Tore oder erspielte Vorlagen sein, herausragende Abwehrleistungen, gehaltene Torschüsse, Auszeichnung zum Man of the Match (MotM) oder einfach nur eine Top-Performance über die gesamte Spieldauer hinweg. Einfach alles, was über der normalen Leistungserwartung eines Spielers liegt.

Entscheidend ist dabei einzig die individuelle Leistung des Spielers, auch wenn das Team am Ende ein Unentschieden oder eine Niederlage kassiert hat. Als Belohnung gibt es ein sogenanntes "Inform-Upgrade" der normalen Karte der jeweiligen Spieler, die neben einem besonderen Design auch stets erhöhte Werte sowie gelegentlich Positionsupdates und weitere Upgrades mitbringen können. In den letzten Jahren wurden immer 23 Spieler ins TOTW gewählt, diese Zahl scheint sich aber nun zu ändern, da im FC 24 TOTW 1 nur 18 Spieler vertreten sind.

Was bedeutet der Stern (★) bei einem TOTW-Upgrade?

Seht ihr bei einer TOTW-Karte einen Stern neben dem Gesamtwert, bedeutet das, dass der entsprechende Spieler eine sogenannte "TOTW Features Karte" erhalten hat. TOTW Features Karten erhalten im Gegensatz zu normalen TOTW-Karten ein doppeltes Inform-Upgrade. Diese Mechanik hat EA eingeführt, um besonders herausragende Leistungen zu würdigen und auch schwächere Spieler, die sonst wegen ihrer GES eher uninteressant sind, auf eine brauchbare Leistungsstufe zu heben. Ursprünglich hat EA pro Team der Woche nur einem Spieler eine TOTW Feature Karte spendiert, im Laufe der Zeit sind es aber immer mehr geworden, bis am Ende der letzten Saison bis zu drei Spieler eine TOTW Features Karte erhalten haben. Wie spendabel die Entwickler in FC 24 sind, muss sich erst noch zeigen.

Wann kommt das neue Team of the Week in EA FC 24? – Datum und Uhrzeit

Auch mit FC 24 ändert EA offenbar nichts am etablierten Zeitplan des Teams der Woche. Bedeutet: Immer mittwochs um 19:00 Uhr stellt EA Sports das neue Team of the Week (TOTW) in FC 24 vor. Die verbesserten Inform-Karten sind dann 7 Tage lang (bis zum Release des nächsten TDW) in den Karten-Packs enthalten. Damit ihr euch stets auf das nächste Team vorbereiten könnt, liefern wir euch immer montags unsere TOTW Predictions und stellen euch die Spieler vor, die eine vielversprechende Chance haben, ins Team zu kommen.

Was sind TOTW-Karten und wie bekommt man sie?

Bei den TOTW-Karten handelt es sich um sogenannte "Inform-Karten", die eine verbesserte Version der normalen Basiskarten (Non-Inform) mit individuellem Kartendesign darstellen. Spieler haben jede Woche die Chance ins Team of the Week zu kommen und können so auch mehrere TOTW-Karten erhalten, wobei immer nur die beste / neueste Version der TOTW-Karte im Spiel verfügbar bleibt.

Als Ausgang für eine TOTW-Karte dient entweder die Basiskarte eines Spielers oder – wenn er bereits ein oder mehrmals im Team der Woche gelandet ist – die beste TOTW-Karte. Entsprechend der Inform-Upgrade-Regeln erhöht sich dann die Gesamtwertung sowie die zugehörigen Attribute des ausgezeichneten Spielers. Wie hoch das Upgrade genau ausfällt, hängt davon ab, wie hoch die aktuelle Gesamtwertung ist (in der Regel +10 und +1 Punkte). Übrigens können im Rahmen der Inform-Upgrade auch Positionsänderungen erfolgen, wenn der Spieler eine neue Primärposition einnimmt und auch andere Verbesserungen wie Sterne-Upgrade bei Schwacher Fuß oder Spezialbewegung sind möglich.

Wurde ein neues Team der Woche vorgestellt, sind alle Karte des Teams eine Woche lang (bis zum Release des nächsten Teams) in allen Karten-Packs enthalten. Euer Glück entscheidet jedoch darüber, welche Spieler ihr daraus zieht und ob sich darunter ein TOTW-Spieler befindet. Packs mit einer höheren Karten-Zahl bieten logischerweise eine höhere Chance, einen TOTW-Spieler zu ziehen. Neben den Packs könnt ihr Team der Woche-Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen und manchmal bei Aufgaben als Belohnung erhalten.

Warum TOTW-Karten so wichtig / besonders in FC 24 sind

Während der UT Saison 2023/24 wird EA jede Menge viele starke Spezialkarten bei Kampagnen, Events und Promos ins Spiel bringen, die häufig auch deutlich besser sein werden, als die Inform-Karten der TOTW-Spieler. Trotzdem solltet ihr TOTW-Karten nicht zu unterschätzen, denn im Gegensatz zu den Event-Karten sind sie das ganze Jahr über im Spiel erhältlich und nicht während den ein oder zwei Wochen des Events. TOTW-Karten können zudem auf dem Transfermarkt gehandelt werden, was bei Spezialkarten häufig nicht möglich ist.

Da man vergleichsweise recht leicht und häufig an Inform-Karten herankommt, kann man auf dem Transfermarkt oft gute Spieler zu halbwegs vernünftigen Preisen kaufen und auch selbst leicht an etwas Kohle kommen, indem man überflüssige Karten verkauft. Der wohl wichtigste Existenzgrund für TOTW-Karten sind aber SBCs. Häufig stellen die Aufgaben bestimmte Ansprüche an die Leistung der Spieler, die mit normalen Basiskarten nicht zu erreichen sind und für die Spezialkarten viel zu wertvoll sind. Die Inform-Karten füllen diese Lücken hervorragend.

Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 1 Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: