Eldest Souls erhält die kostenlose Erweiterung Depths of the Forgotten

Manchmal ist der Name genau das Programm: Vor allem das Soulslike-Spiel Eldest Souls erfreute sich wegen seines offensichtlichen Spielprinzips bereits letztes Jahr größter Beliebtheit. Auch Alex hatte das Spiel schon lange vor Release auf dem Schirm und selbst der freche Namensklau konnte ihn nicht davon abhalten Spaß am Indie zu haben. Aber lest selbst. Nun erhält das Soulslike, das in seiner isometrischen Perspektive auch leicht an Award-Abräumer Hades aus 2020 erinnert, eine kostenlose Erweiterung namens Depths of the Forgotten.

Der neuste Trailer präsentiert die neue Region, drei neue Bosse, einzigartige Waffen und eine neue, besondere Fähigkeit des Hauptcharakters: