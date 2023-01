Empire Earth: Alle Cheats und ihre Auswirkungen.

Auch Empire Earth ist ein klassisches Echtzeitstrategiespiel und dürfte vielen etwas älteren PC-Spielerinnen und PC-Spielern noch bekannt sein. Und auch Empire Earth bietet euch ein paar Möglichkeiten zum Schummeln.

Welche Cheats es für Empire Earth gibt und was sie euch bringen, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Die Verwendung der Cheats in Empire Earth ist relativ einfach und entspricht in etwa der Vorgehensweise bei ähnlichen älteren Strategiespielen.

Ihr müsst beim Spielen mit der Enter-Taste das Chat-Fenster öffnen, den jeweiligen Code eingeben und mit Enter bestätigen.

Wichtig: Die Cheats funktionieren nicht in der Kampagne, nur beim Spielen auf einer Zufallskarte.

Nachfolgend findet ihr eine Liste mit allen Cheat Codes für Star Wars: Galactic Battlegrounds:

Cheat Effekt

my name is methos Ihr erhaltet 100.000 Stück von jedem Rohstoff und die Karte wird aufgedeckt

all your base are belong to us Ihr erhaltet 100.000 Stück von jedem Rohstoff

boston food sucks Ihr erhaltet 1.000 Nahrung

atm Ihr erhaltet 1.000 Gold

you said wood Ihr erhaltet 1.000 Holz

rock&roll Ihr erhaltet 1.000 Stein

creatine Ihr erhaltet 1.000 Eisen

asus drivers Die Karte wird aufgedeckt

columbus Alle Tiere werden angezeigt

the quotable patella All eure Einheiten steigen auf Level 10 auf

friendly skies Flugzeuge werden in der Luft aufgetankt

brainstorm Ihr könnt schneller bauen und forschen

i have the power Ausgewählte Einheiten werden regeneriert

coffee train Im Bau befindliche Strukturen werden fertiggestellt

headshot Alle Objekte außer Menschen und Gebäuden werden entfernt

display cheats Zeigt euch alle Cheats an

somebody set up us the bomb Ihr gewinnt die Partie

the big dig Es gibt keine Rohstoffe mehr

slimfast Es gibt keine Nahrung mehr

boston rent Es gibt kein Gold mehr

uh, smoke? Es gibt kein Holz mehr

mine your own business Es gibt keine Steine mehr

girlyman Es gibt kein Eisen mehr