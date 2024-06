Empire of the Ants: Trailer zeigt massig Ameisen und verspricht bedeutsame Entscheidungen

Habt ihr Lust, eine Ameise zu sein? Ihr spielt jedenfalls eine im kommenden Empire of the Ants.

Das Spiel von Microids und Tower Five basiert auf dem Roman von Bernard Werber und erscheint am 7. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

In Empire of the Ants trefft ihr wichtige Ameisenentscheidungen

Ihr spielt eine Ameise, die die Bezeichnung 103.683e trägt und ihre Kolonie beschützen möchte, die sich im Wald von Fontainebleau befindet.

"In Empire of the Ants ist jede Entscheidung von großer Bedeutung, jeder Zug ist strategisch und jede Eroberung spiegelt das Geschick der Spieler bei der Erkundung einer Welt wider, in der die kleinsten Lebewesen eine immense Macht ausüben", heißt es.

Hier ist der neue Trailer:

Ihr steuert eure Ameise aus der Third-Person-Perspektive und nutzt ihre Fähigkeiten beim Kampf und der Erkundung. Beschrieben wird der Titel als 3D-Echtzeitstrategiespiel mit progressivem Schwierigkeitsgrad.

Empire of the Ants basiert dabei auf der Unreal Engine 5 und soll einen "fotorealistischen Wald" bieten, in dem ihr auf andere Waldbewohner trefft und mit ihnen interagiert.

Unter anderem werden sich auch die Jahreszeiten auf Attribute auswirken, zum Beispiel Widerstandsfähigkeit, Geschwindigkeit, Verstärkungen und mehr.