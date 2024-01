Erste Bilder zu R2-D2 (75379) von Lego Star Wars mit exklusiver Darth-Malak-Minifigur.

In diesem Jahr kriegt ihr einen neuen R2-D2 von Lego, eines von vielen neuen Lego-Star-Wars-Sets, die für 2024 auf dem Programm stehen.

Via Amazon Mexiko sind dazu nun erste offizielle Bilder ins Internet gelangt.

Mit Jubiläumsfigur

Der neue R2-D2 (Setnummer 75308) soll am 1. März 1024 erscheinen, 1.050 Teile umfassen und euch 99,99 Euro kosten.

Zudem gibt’s noch einmal R2-D2 als Minifigur dazu, aber auch eine Jubiläums-Minifigur von Darth Malak ist enthalten.

of Attribution

Malak kennen Gaming-Fans natürlich aus Star Wars: Knights of the Old Republic und dort als Schüler von Darth Revan.

Mit R2-D2 hat er im Grunde rein gar nichts zu tun, aber es ist eine von mehreren Jubiläums-Figuren, die in diesem Jahr in Lego-Star-Wars-Set zu finden sind. Eine weitere bekommt ihr zum Beispiel im Set Boarding der Tantive IV.