Erster Spieler besiegt Tetris und er ist jünger als ihr vermutlich denkt

Was habe ich mit 13 gemacht? Unter den ersten Anzeichen der Pubertät gelitten? Mich in meinem Zimmer eingeschlossen und Linkin Park gehört, während ich meine Augen sehr schwarz angemalt habe? Heimlich noch mit meinen Kuscheltieren geredet und ihnen die Dr.-Sommer-Seiten aus der Bravo vorgelesen? Bedeutsame Meilensteine habe ich in diesem Alter nicht abgeschlossen - dieser junge 13-Jährige war mir ein ganzes Tetris-Spiel voraus.

Der erste Mensch, jemals

Wer auch immer sagt, es sei nicht möglich, Tetris erfolgreich zu beenden, hier ist der Gegenbeweis. Willis "Blue Scuti" Gibson hat es allen gezeigt, die das doch eigentlich so simple Spiel für unbesiegbar halten.

Das uralte Game von vor fast 40 Jahren kennt eigentlich jeder. Und doch hatte es bisher niemand geschafft, es bis zum Ende zu spielen. Das Verlieren gehörte irgendwie dazu. Doch Gibson hat Tetris geschlagen. Statt eines Abspanns oder einer Meldung gab es in seiner Version des Kultspiels lediglich einen Bildschirm, der den Titel zum Abstürzen brachte. Egal, der Junge hat trotzdem abgeliefert.

"Oh mein Gott", wiederholt Gibson, nachdem er das Spiel geschlagen hatte. "Ich werde ohnmächtig, ich kann meine Finger nicht mehr spüren." Nach 38 Minuten erreichte er Level 157 mit einer Punktzahl von 999999, was die maximal darstellbare Punktzahl ist. Das Video seines Rekords könnt ihr hier sehen:

"Als ich anfing, dieses Spiel zu spielen, hätte ich nie erwartet, dass ich das Spiel jemals zum Absturz bringe oder es schaffe", schrieb Gibson auf seinem Kanal.

Nicht nur bei Gamern sorgt sein Rekord für Schlagzeilen. Auch große deutsche Medienhäuser berichten über den Jungen, der Tetris besiegt hat. Sogar die New York Times berichtete und ließ den Präsidenten der Classic Tetris World Championship, Vince Celemnte, zu Wort kommen. Dieser sagte: Es ist im Grunde etwas, das bis vor ein paar Jahren jeder für unmöglich gehalten hat."

Andere Medien spielen seine Leistung mit Sprüchen wie "Tetris zu schlagen ist kein Lebensziel" oder der Junge solle doch mal lieber an die frische Luft gehen herunter. Haben diese Leute noch nie selbst versucht, Tetris zu spielen? In der Gaming-Community wird Gibson jedenfalls gefeiert wie ein Held. Mit 13 Jahren einen solchen Rekord aufzustellen ist eine Leistung, die gewürdigt gehört.