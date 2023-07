Euer Wunsch nach einem nach Pizza duftenden Xbox Controller geht in Erfüllung!

Xbox und Paramount Pictures bieten Fans der Teenage Mutant Ninja Turtles ein ganz besonderes Dufterlebnis.

Anlässlich des Films Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, der im August 2023 in die Kinos kommt, verlost man besondere, limitierte Xbox Wireless Controller.

Ein Duft von Pizza

Das Besondere an diesen Controllern ist nicht nur ihr Design, das sich am Look der Turtles orientiert.

Es geht sogar noch weiter. Inwieweit man das nun toll findet oder nicht, nun, das bleibt euch überlassen. Jedenfalls verströmen diese Controller den Duft von Pizza, dem Lieblingsessen der Turtles.

Fans haben die Chance, diese besonderen Controller zu gewinnen, indem sie dem Xbox-Game-Pass-Account auf Twitter folgen und den offiziellen Gewinnspiel-Tweet retweeten.

Das Gewinnspiel läuft vom 24. Juli bis zum 13. August 2023, hier findet ihr die offiziellen Regeln und Teilnahmebedingungen dazu.