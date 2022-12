Eurogamer.de wünscht frohes Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2023

"Wie schrieb ich letztes Jahr mit Blick auf 2021? "Viel schlechter kann es eigentlich kaum laufen." Nun... Drücken wir die Daumen, dass es 2022 wieder nach oben geht."

Das schrieb ich vor einem Jahr. Hat ja prächtig funktioniert. Zwei Jahre Pandemie, kann es noch schlimmer kommen? Russland sagte 2022 ja. Nun, wir wissen alle, dass auch in diesem Jahr nicht alles toll lief, von Krieg, Preissteigerungen und so weiter ganz zu schweigen. Über Weihnachten und bis ins neue Jahr solltet ihr aber am besten versuchen, dass alles mal etwas auszublenden.

Nicht jeder mag feiern oder seine Familie treffen. Aber ganz egal, wie ihr die Feiertage und den Jahreswechsel verbringt: Lasst es euch gut gehen, lasst euch die Laune nicht verderben und erholt euch gut, sofern ihr es denn könnt. Vielleicht liegt ja in diesem Jahr endlich die gewünschte PS5 unterm Weihnachtsbaum? Bei dem ein oder anderen bestimmt.

Lasst den Stress hinter euch, entspannt euch und schaltet ab. Schadet keinem! Vielleicht ein bisschen Digital Detox über die Feiertage? Zumindest in Bezug auf soziale Medien, uns dürft ihr natürlich gerne weiter besuchen.

Genießt die freien Tage, ganz egal, ob ihr dabei alleine seid oder diese mit der Familie verbringt. Spielt die neuesten Spiele, holt alte Titel nach und lasst es euch gut gehen. Und auch wenn ihr nicht frei haben solltet, wünschen wir euch ruhige, friedliche und stressfreie Tage.

Und drücken wir die Daumen, dass die Welt im Jahr 2023 diesmal wirklich besser wird.

Zwischen den Feiertagen und dem Jahreswechsel haben wir wie immer noch ein wenig was zu lesen für euch. Da wären natürlich die Top 50 Spiele des Jahres 2022. Und auch noch das ein oder andere mehr. Lasst euch überraschen.

In diesem Sinne: Wir wünschen euch ein Frohes Fest mit vielen Geschenken, einer möglichst erholsamen und stressfreien Zeit und natürlich einen ebenso guten Rutsch ins Jahr 2023. Bleibt gesund und munter!

Es grüßt,

die versammelte Eurogamer-Deutschland-Redaktion