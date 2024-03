Der F1 Manager 2024 bringt endlich ein Feature, das sich Fans schon vom Vorgänger wünschten

Frontier hat den F1 Manager 2024 für Sommer 2024 angekündigt.

Der neueste Teil wird erneut auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht und soll 34,99 Euro kosten.

Euer eigenes Team

Erneut könnt ihr dabei in die Rolle eines Formel-1-Teamchefs schlüpfen und zum Beispiel einen der bekannten Rennställe übernehmen.

Neu ist der Modus "Create A Team", in dem ihr euer eigenes Formel-1-Team durch die Karriere führt.

Auch mit eurem eigenen Team kümmert ihr euch natürlich um all die Details, auf die es ankommt: Sponsoren, die Entwicklung des Autos, Fahrerverträge, Strategie in den Rennen und so weiter.

Gleichzeitig führt man ein neues Persönlichkeitssystem für Fahrer und Mitarbeiter ein, wodurch Persönlichkeiten und Bedürfnisse mehr in den Vordergrund rücken sollen.