Dir fehlen Deathclaws in der Fallout Serie? Keine Sorge, die kommen noch!

Die Fallout-Serie von Amazon bietet natürlich schon jetzt viele Wiedererkennungswerte, zum Beispiel Pip-Boys, Powerrüstungen und Vault-Tec.

Aber natürlich gibt es da noch viel mehr in den Spielen und einige der "ikonischsten" Dinge, darunter Deathclaws, hat man bewusst zurückgehalten.

Nicht gleich alles verpulvern

"Wir wollten Deathclaws, aber wir wollten sie auch nicht einfach reinwerfen", sagt Co-Showrunner Graham Wagner im Gespräch mit The Wrap. "Es ist so ein monumentaler Teil [der Fallout-Mythologie]."

"Es gibt all die wichtigen Dinge, die Leute, die nicht einmal Gamer sind, über Fallout wissen", ergänzt Co-Showrunnerin Geneve Robertson-Dworet. "Zum Beispiel Nuka, Deathclaws, was auch immer. Es gibt diese Dinge, die einfach so weit verbreitet sind, und wir waren versucht, sie alle in Staffel 1 unterzubringen. Aber andererseits wollten wir nicht... dass die Serie so aussieht, als ob sie von Leuten geschrieben wurde, die gerade mal zehn Sekunden die Wikipedia-Seite von Fallout gelesen haben... "

"Wir wollen etwas für Staffel 2 aufheben, um es richtig machen zu können", erläutert Wagner in Bezug auf die Deathclaws. Sie sollten nicht einfach nur eine Ergänzung zum World-Building sein, das man mit Staffel 1 machen musste.

"Wir freuen uns also sehr darauf, in Staffel 2 endlich eines der ikonischsten Elemente der Spiele aufgreifen zu können."

Laut Executive Producer Jonathan Nolan hat man bereits von Anfang an darüber gesprochen, wie sich die Serie in weiteren Staffeln entwickeln könnte oder würde. Und für ihn gibt es "einen Ort, der mir besonders am Herzen liegt und den ich gerne erkunden würde, wenn wir die Möglichkeit dazu hätten."

Offiziell bestätigt wurde eine zweite Staffel von Amazon zwar noch nicht, allerdings hat man sich bereits Steuervergünstigungen der California Film Commission für eine zweite Staffel gesichert.