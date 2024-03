Sieht das gut aus? Neuer Trailer zeigt drei Minuten zur Fallout-Serie!

Es dauert nicht mehr lange, bis die Fallout-Serie ihr Debüt gibt. Jetzt gibt es einen neuen, drei Minuten langen Trailer dazu.

Der verschafft euch neue, gute Eindrücke davon, wie es den Verantwortlichen für die Produktion der Serie gelungen ist, den Stil der Vorlage einzufangen.

Etwas Neues

"Die Serie basiert auf 25 Jahren Kreativität, Denken und Bauen, und wir hielten es für das Beste, das fortzusetzen, anstatt es neu zu machen", sagte Co-Showrunner während eines Presse-Panels, an dem unsere englischen Eurogamer-Kollegen teilnahmen.

"Denn das ist es, was mit Fallout über die Jahre hinweg funktioniert hat. Es hat die Hände gewechselt... es ist eine lebendige Sache... und wir hatten das Gefühl, dass wir einen Versuch wagen sollten, ein neues Stück auf all dem aufzubauen."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Jonathan Nolan zufolge legte man großen Wert darauf, den Ton und den Stil der Vorlage einzufangen.

"Der Trick bei Fallout ist, dass es so viele verschiedene Töne hat", sagt Bethesdas Todd Howard, der als Executive Producer an der Serie mitwirkt. "Es wechselt zwischen Ernst, Dramatik und Action. Und ein bisschen Humor, nostalgische Musik und dramatische Musik, und ich denke... was die Serie wirklich gut macht, ist, dass sie diese verschiedenen Dinge in einer sehr einzigartigen Mischung miteinander verwebt, die nur Fallout bieten kann, und sie haben einen großartigen Job gemacht."

Letztlich wolle man laut Nolan aber nicht einfach nur Fanservice bietet, sondern etwas erschaffen, das auf eigenen Beinen stehen kann.

"Ich denke, man muss versuchen, die Show zu machen, die man machen will, und darauf vertrauen, dass wir als Fans des Spiels die Teile finden, die für uns und die Spiele wichtig sind, und versuchen, die beste Version davon zu machen, die wir können", erläutert Nolan.

"Es war eine wirklich großartige Zusammenarbeit", betont Howard. "Für jemanden wie mich und das Team hier bei Bethesda ist es ein wahrer Segen, zu sehen, was sie daraus gemacht haben."

Die Serie gibt ihr Debüt am 11. April 2024 auf Prime Video.