Einer der ursprünglichen Schöpfer von Fallout ist ein großer Fan der Serie

Tim Cain, einer der Schöpfer des ursprünglichen Fallout, ist ein großer Fan von Amazons Fallout-Serie.

Am Wochenende veröffentlichte er ein Video auf YouTube und gab an, wie sehr er die Show mag. Und wie surreal es sei, etwas, woran man "wirklich hart gearbeitet hat", auf diese Art zu sehen.

Einfach erstaunlich

"Sie hatten riesige Sets mit erstaunlichen Produktionswerten", sagt er. "Erstaunliche Requisiten. Die Schauspielerei war phänomenal. Es war einfach surreal, Fallout so realistisch nachgestellt zu sehen."

"Es fühlt sich an wie Fallout", betont er. "Das ist schwer umzusetzen, glaubt mir. Ich weiß, wie schwer das zu machen ist. Es ist leicht, postapokalyptisches Zeug zu schreiben, das nicht in die Fallout-Form passt, und es wäre sehr leicht gewesen, wenn es aus Versehen zu albern geworden wären. Dinge zu schreiben, die nicht zu Fallout gehören. Aber das haben sie nicht getan."

Gleichzeitig lobt er die "Lore drops", in denen es "eine Menge" gebe: "Ich habe Sachen verpasst! Ich habe Videos gesehen, in denen Leute versuchen, alle Easter Eggs zu finden. Ich habe gesehen, wie Leute Reddit-Threads erstellt haben, weil ihnen etwas aufgefallen ist, und ich dachte mir: 'Das habe ich gesehen! Das habe ich nicht gesehen'."

Ihm gefällt auch, dass die Serie keinen Erzähler hat, denn die Leute können die Dinge einfach selbst herausfinden. Was seiner Ansicht nach nicht allzu schwer sei.

Bei einem der Nebendarsteller, den Lucy nach der Richtung fragt, dachte er, dass dieser "auch direkt ein Dorfbewohner aus Fallout sein könnte".

"Und das ist es, was ich meine, 'das Feeling'", fügt er hinzu. "Das ist es, was mich bewegt. Viele von euch haben das wahrscheinlich gesehen und wussten es nicht... aber es hat mich gepackt und mich dazu gebracht, 'ooh, das ist so Fallouty' zu sagen. Und das ist es, was ich wollte. Es wird nicht alles perfekt sein, es wird nicht alles so sein wie in den Spielen, denn das hier ist kein Spiel. Das ist eine Fernsehserie, aber das Feeling war richtig und das hat mir gefallen."

Voll des Lobes ist er zugleich im Hinblick auf die drei Hauptcharaktere Lucy, Maximus und The Ghoul. Es fühle sich an, als würde man verschiedenen Spielern bei einem Spieldurchgang zuschauen.