Fallout: Wann kommt Staffel 2 der Serie? Die Showrunner mit einer realistischen Einschätzung

Seid ihr nach der ersten Staffel der Fallout-Serie von Amazon schon ganz heiß auf die Fortsetzung? Die Frage ist: Wann geht es denn weiter?

Unter anderem darüber haben die Showrunner der Serie mit dem Hollywood Reporter gesprochen.

Der Fallout-Erfolg überraschte die Showrunner

Der Mainstream-Erfolg der Serie war demnach für die kreativen Köpfe Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner eine "immense Überraschung", da sie die Serie zuerst einmal für die Fans gemacht haben.

Was die Zahl der möglichen Staffeln anbelangt, möchte man sich nicht festlegen. Der Erfolg beflügelt natürlich die Pläne, dennoch weiß man, wie schnell es in diesem Geschäft gehen kann. Daher wolle man jede Staffel so behandeln, als könnte es die letzte sein.

"Wir hoffen, dass wir jede Staffel mit einer halbwegs befriedigenden, halbwegs offenen Ende abschließen können", sagt Wagner. "Wir haben über drei Staffeln gesprochen und wir haben über fünf Staffeln gesprochen. In Anbetracht des Erfolges der Serie erscheinen uns fünf Staffeln plötzlich ein wenig attraktiver."

Was die Zeit bis zur zweiten Staffel anbelangt, wird es natürlich noch ein Weilchen dauern, letztlich profitiert man aber von all dem, was bereits für Season 1 geleistet wurde.

"Wir arbeiten so schnell wie möglich, und wir haben schon viel in Staffel 1 erledigt", erklärt Wagner. "Wir haben Sets, Assets, visuelle Effekte, die bereits fertig sind. Wir legen in dieser Staffel richtig los."

Auf jeden Fall solltet ihr wohl nicht vor Ende 2025 mit neuen Folgen von Fallout rechnen.