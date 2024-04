"Monumentale Leistung" - Das sagen die Kritiker zur Fallout Serie von Amazon

Seit heute Nacht könnt ihr alle acht Folgen der ersten Staffel der Fallout-Serie von Amazon streamen. Aber lohnt sich das auch?

Erste Kritiken zur Serie fallen überwiegend positiv aus, wenngleich es auch die ein oder andere negative Stimme gibt.

Eine unterhaltsame Serie

"Bizarr, aber sehr unterhaltsam: Fallout ist anders als alles, was ihr bisher gesehen habt; allein aus diesem Grund werdet ihr euch nicht abwenden können", schreibt zum Beispiel Variety.

The Daily Beast meint: "Wie sein Vorbild ist auch Fallout eine monumentale Leistung des Sci-Fi-World-Buildings und präsentiert eine abwechselnd erschreckende und berauschende Vision der Vereinigten Staaten, die durch wenig mehr als Klebeband und Wunderkleber, unerschütterlichen Optimismus und ultra-gewalttätige Gnadenlosigkeit zusammengehalten werden. Zugänglich und kompliziert zugleich, vertraut und einzigartig, vermischt es Brutalität, Romantik, Intrigen und große Ehrfurcht - und vereint Mensch, Maschine und Mutant, um eine hypnotisierende Fantasie über die Endzeit und all das wilde Delirium, das darauf folgt, zu schaffen."

"Die acht Episoden umfassende Staffel spielt in einem lebendigen und fesselnden Universum, das den Spielern bekannt vorkommen wird - obwohl man die Serie nicht kennen muss, um in den Genuss der düster-komischen dystopischen Vergnügungen zu kommen", findet wiederum Entertainment Weekly.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Das Fazit von USA Today lautet: "Die Serie hat sich für eine neue Geschichte entschieden, die einfach in der Fallout-Welt spielt, und ist eine Mischung aus Abenteuer und Rätselkrimi, mit mehr als genug Actionszenen, um die RPG-Fans zufriedenzustellen. Es macht Spaß und ist nur gelegentlich zu kompliziert."

Weniger überzeugt ist Rolling Stone: "Es ist eine Sache, als Fernsehserie zu funktionieren, aber es ist eine andere, als gute Fernsehserie zu funktionieren, und dieser Standard erweist sich für Fallout als schwieriger zu erreichen. Die Serie hat einige unterhaltsame Elemente, und der großartige Walton Goggins liefert wie üblich in einer Doppelrolle ab. Aber vieles fühlt sich so an, als würde es viel zu sehr versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, während so viele Ideen nicht aus Videospielen, sondern aus anderen, interessanteren postapokalyptischen Filmen und Fernsehsendungen recycelt werden."

"Die Tatsache, dass der größte Teil von Prime Videos Fallout darin besteht, sich von Blödsinn ablenken zu lassen, ist gleichzeitig einer seiner größten Reize und eine seiner frustrierendsten Schwächen", meint der Hollywood Reporter. "In seinen besten Momenten vermittelt das Sci-Fi-Abenteuer den Spaß, eine fremde neue Welt zu erkunden, bunte Charaktere zu treffen und mysteriösen Rabbit Holes zu folgen. Aber dieser Mangel an Dringlichkeit bedeutet auch, dass die acht Stunden furchtbar lange brauchen, um zum Punkt zu kommen."

Looper schreibt schließlich: "Das Hauptproblem ist, dass keiner dieser Charaktere komplex oder fesselnd genug ist, um mit ihnen mitzufiebern. Sie sind zweidimensionale, leere Avatare, die jemand zu Beginn eines Spiels auswählen würde - was ironischerweise ein zweideutiges Kompliment sein könnte, wenn man bedenkt, dass es sich um eine Videospieladaption handelt - aber während man beim Spielen über flache Charaktereigenschaften und vage Hintergrundgeschichten hinwegsehen kann (wenn das Gameplay abwechslungsreich und herausfordernd genug ist), ist das nicht der Fall, wenn man zusieht, wie sich eine Geschichte auf dem Bildschirm entfaltet. Basierend auf den ersten vier Episoden (die für die Rezension zur Verfügung gestellt wurden), gibt es in Fallout nichts, was sich originell oder beeindruckend anfühlt."

Habt ihr schon reingeschaut? Wie fällt euer erstes Fazit aus?