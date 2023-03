Fantavision 202X (PSVR2) im Test - Feuerwerk! Und ihr seid mittendrin

Schöne Neuauflage des PS2-Originals mit verbesserter Grafik, die ohne neue Inhalte aber ihr Potential nicht ganz ausschöpft.

Fantavision ist zurück! Fanta-was? Der eine oder mag es vielleicht noch von der PlayStation 2 kennen, jetzt ist das einst von Sonys Japan Studio entwickelte Spiel wieder da und möchte euch mit PlayStation VR2 für Feuerwerk begeistern. Klingt nicht nach einer allzu schweren Aufgabe, oder? Und ihr braucht nicht einmal zwingend PSVR2 dafür.

Wer möchte, kann Fantavision 202X, so der Name der neuen Version, auch ganz normal über die PlayStation 5 auf dem flachen Bildschirm spielen und das virtuelle Feuerwerk genießen. Spielerisch hat sich gegenüber dem Original wenig geändert. Ihr müsst immer noch mithilfe eines Cursors mindestens drei Punkte (die in dem Fall Raketen symbolisieren) derselben Farbe markieren und zur Explosion bringen, um Punkte zu sammeln.

Klingt einfacher als es ist

Was auf dem Papier recht einfach klingt, aber natürlich ist es etwas komplexer als das. Raketen, die die Farbe wechseln, könnt ihr mit jeder beliebigen Farbe kombinieren und so auch verschiedene Farben miteinander zusammenbringen. Es gibt Boni, die nach Explosionen durch die Luft schweben und die ihr ebenfalls mit einbinden könnt. Anders gesagt: Fantavision 202X belohnt auf diese Art präzises Gameplay, schöne und lange Kombinationen und bietet euch ausreichend Möglichkeiten, euren Highscore in der jeweiligen Stage in die Höhe zu treiben.

Aktiviert die Starmine und es knallt ordentlich.

Raketen derselben Farbe, die in eine Explosion geraten, fliegen ebenfalls in die Luft. Und dann habt ihr noch die Starmine, einen Bonusmodus, in dem ihr ordentlich Punkte sammeln könnt. Passt nur auf, dass ihr nicht zu viele der in die Luft fliegenden Raketen ignoriert oder verpasst, sonst rutscht eure Energieleiste auf null und es heißt Game Over.

Im einfachen Modus ist das alles recht entspannt und stellt auch alle, die einfach nur das Feuerwerk genießen möchten, vor keine großen Probleme. Der Hard-Modus gestaltet alles etwas herausfordernder, wie der Name schon andeutetet. Und im dynamischen Modus seid ihr viel näher dran am Geschehen und müsst euch mehr umblicken, während ihr die Raketen zündet. Das tut ihr unter anderem in einer Stadt an der Küste und sogar im Weltraum, während eine Weltraumstation an euch vorbei düst. Was zwar nicht sehr realistisch erscheint, aber nett anzuschauen ist es allemal.

Schön, aber nicht perfekt

Ich habe ja eben schon von Highscores geschrieben, in dem Hinblick verpasst Fantavision 202X aber eine Gelegenheit. Es gibt zwar Leaderboards, aber die sind leider nur lokal verfügbar. Weltweite Ranglisten wären noch mehr ein Ansporn gewesen, sich regelmäßiger mit der Jagd nach dem neuesten Highscore zu beschäftigen.

Feuerwerk im Weltraum, warum auch nicht?

Weiterhin hat man die ursprüngliche Grafik bis hin zu 4K-Auflösung aktualisiert, wenngleich man dem Spiel seinen Ursprung anmerkt. Es sieht okay bis gut aus, das Feuerwerk ist zweifelsohne ein schöner Anblick, aber man weiß beim Spielen einfach, dass mit der heutigen Technik deutlich mehr machbar wäre. Ein komplett neues Fantavision, zum Beispiel in der Unreal Engine 5, das wäre mal was.

Jedenfalls sitzen die Entwickler nach dem Release des Spiels auch nicht auf der faulen Haut. Jüngst wurde ein Update veröffentlicht, das die ersten beiden Stages hübscher macht und neue Elemente hinzufügt. Auch die fünfte Stage fällt hübscher aus und bei Stage sechs gibt es farbliche Änderungen. Es tauchen sogar mehr Bonusitems auf, um das Feuerwerk spektakulärer zu gestalten.

Fantavision 202X - Fazit

Ich mag Spiele wie dieses. Einfach schön durch die Gegend schweben und Feuerwerk zünden. Entspannend und hübsch anzuschauen. Fantavision 202X ist eine gelungene Neuauflage des PS2-Originals, das allerdings auch keine Bäume ausreißt. Leider sind nämlich gegenüber damals keine neuen Inhalte hinzugekommen, es bleibt beim ursprünglichen Content. Der kann euch für eine Weile beschäftigen und immer mal wieder zu einer kleiner Feuerwerk-Session einladen, aber auch angesichts der fehlenden weltweiten Leaderboards fehlt es etwas an Langzeitmotivation. Dennoch: Wer an solchen Spielen seine Freude hat, hat mit PlayStation VR2 derzeit nicht die große Auswahl, insofern lohnt sich ein Blick auf Fantavision 202X.

Fantavision 202X Wertung: 7 / 10

Fantavision 202X - Pro und Contra

Pro:

Gelungene Neuauflage des Originals mit schönem Feuerwerk

Einfach zu erlernendes, schwierig zu meisterndes Gameplay

Mehrere Spielmodi

Wiederholungen lassen euch das Feuerwerk in Ruhe genießen

Contra:

Technisch wäre mehr möglich gewesen

Leaderboards nur lokal verfügbar

Keine neuen Inhalte

Entwickler: Cosmo Machia Inc. - Publisher: Cosmo Machia Inc. - Plattformen: PlayStation 5, PlayStation VR2 (beide getestet) - Release: 22.02.2023 - Genre: Rätsel - Preis (UVP): 29,99€

Ihr könnt Fantavision 202X im PlayStation Store kaufen.