Fatal Fury: SNK kündigt Revival nach mehr als 20 Jahren an

SNK hat ein Revival seiner Fatal Fury-Reihe angekündigt.

Nach mehr als 20 Jahren erscheint somit erstmals ein neuer Teil von Fatal Fury.

Spärliche Informationen

Viele Informationen zum neuen Fatal Fury liegen bislang allerdings noch nicht vor.

Im Grunde gibt es nur einen ersten Teaser-Trailer:

In der Video-Beschreibung heißt es: "Legenden sterben nie… Nach mehr als 20 Jahren kommt Fatal Fury / Garou zurück! Endlich hat die lang erwartete Fortsetzung grünes Licht bekommen!"

Bekannte Charaktere wie Terry und Andy Bogart, Mai Shiranui und Geese Howard gaben in Fatal Fury ihr Debüt. Der letzte Teil der Reihe, Garou: Mark of the Wolves, wurde 1999 veröffentlicht.