Firewall Ultra bringt schon sehr bald taktische Ego-Ballereien zu PSVR2.

Der taktische Ego-Shooter Firewall Ultra von First Contact Entertainment erscheint am 24. August 2023 exklusiv für PlayStation VR2.

Spielerinnen und Spieler können das Spiel bereits jetzt im PlayStation Store vorbestellen und sich auf intensive PvP-Gefechte freuen. Aber nicht nur darauf!

Gemeinsam gegen den Feind

Firewall Ultra ist der Nachfolger des erfolgreichen PSVR-Titels Firewall Zero Hour aus dem Jahr 2018. Im PvP-Modus Verträge treten zwei Viererteams in taktischen Kämpfen gegeneinander an.

Doch das ist noch nicht alles: Die Fortsetzung bietet auch einen neuen PvE-Modus, in dem Spielerinnen und Spieler alleine oder mit bis zu drei Mitspielern gegen KI-Feinde antreten können.

Zusätzlich zur Standard Edition wird eine Digital Deluxe Edition von Firewall Ultra erhältlich sein. Die Deluxe Edition beinhaltet nicht nur die Inhalte der Standard Edition, sondern bietet auch eine frühere Freischaltung von vier spielbaren Elitesöldnern, exklusive Outfits, Waffen-Designs und den Operation Pass, der Zugang zu einer kommenden Operation gewährt. Vorbesteller dürfen sich zudem über die legendäre Waffe Reaper X75 freuen, die sowohl in der Standard als auch in der Digital Deluxe Edition enthalten ist.

Vorbestellen lässt sich der Shooter im PlayStation Store.