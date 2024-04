Dieses neue Lego Star Wars Set enthält eine besondere Jedi-Figur

Am 1. Mai 2024 erscheint mit Flucht mit dem BARC Speeder (75378) ein neues Lego-Star-Wars-Set und zu diesem gibt es nun auch offizielle Bilder.

Es basiert auf der dritten Staffel von The Mandalorian und umfasst unter anderem einen ganz besonderen Jedi-Meister als Minifigur.

Grogus Rettung

Dabei geht es um die Rückblende zum Jedi-Tempel, in der Jedi-Meister Kelleran Beq mit Grogu von dort flieht.

Dementsprechend findet ihr einerseits Grogu und Kelleran Beq (mit blauem und grünem Lichtschwert) in diesem Set, aber ebenso auch zwei Clone Trooper der 501. Legion mit ihren Blastern.

Hier die Bilder dazu:

Lego Star Wars: Flucht mit dem BARC Speeder (75378) - Offizielle Bilder

Das Set ist am Ende 4 cm hoch, 19 cm lang und 9 cm breit, es kostet im Online-Shop von Lego 29,99 Euro.

Gespielt wird Kelleran Beq in The Mandalorian übrigens von Ahmed Best. Das ist der Schauspieler, der in der Prequel-Trilogie Jar Jar Binks verkörperte.