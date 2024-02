Forza Motorsport: So ändert Turn 10 das Fortschrittssystem bei den Fahrzeugen.

Turn 10 Studios hat mitgeteilt, wie man das Fortschrittssystem der Fahrzeuge in Forza Motorsport ändern wird.

Damit reagiert das Studio auf Kritik aus der Community. Im vergangenen Monat hatte man mehrere Maßnahmen angekündigt, um das Spiel zu verbessern.

Was ändert sich bei den Fahrzeugen?

Nach Angaben des Studios will man in Bezug auf das Fortschrittssystem der Fahrzeuge mit dem sechsten großen Update, das für März geplant ist, zwei Änderungen vornehmen.

Unter anderem werden dann alle Teile für jedes Fahrzeug bereits mit Fahrzeuglevel 1 freigeschaltet. Ihr könnt diese also theoretisch in jeder beliebten Reihenfolge einbauen.

"Ob Motorwechsel, Rennreifen [...] oder andere Teile für euer Fahrzeug, ihr habt die Freiheit, euer Auto so zu bauen, wie ihr es wollt", heißt es.

Außerdem könnt ihr Car Points mit In-Game-Credits kaufen, derzeit testet Turn 10 hier eine Umtauschrate von 4.500 Credits für 500 Car Points.

"Das bedeutet, dass ihr sofort damit beginnen könnt, Upgrades an eurem Auto zu installieren, wenn ihr genügend Credits habt, oder wenn ihr eure Credits lieber sparen wollt, könnt ihr weiterhin Autoteile durch das Aufleveln von Autos verdienen, wie bisher."

Die Zeit, die ihr mit einem Wagen auf der Strecke verbringen müsst, um Fahrzeuglevel 50 zu erreichen, soll weiterhin bei zwei bis drei Stunden liegen.

Zu den weiteren Bereichen, in denen Turn 10 Änderungen vornehmen möchte, zählen das KI-Fahrverhalten sowie die Regularien in denen Rennen, die nicht immer so funktionieren, wie sie sollten.