Forza Motorsport: Update 4 ist live und hat Daytona im Gepäck.

Turn 10 Studios hat Update 4 für Forza Motorsport auf PC und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mit dem Daytona International Speedway enthält das Update unter anderem eine neue Strecke.

Was ist noch dabei?

Bei Daytona haben wir einmal den Tri-oval Circuit und einmal den Sports Car Circuit im Angebot.

Außerdem erwarten euch neue Karriere-Events. Vom 18. Januar bis zum 29. Januar 2024 läuft "Italian Challengers" in vier verschiedenen Kategorien:

All-Wheel Driven (ab 18. Januar)

Roadster Renaissance (ab 25. Januar)

Alfa Performance (ab 1. Februar)

Prancing Power (ab 8. Februar)

Weitere Meldungen zu Forza Motorsport:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Vom 18. Januar bis zum 15. Februar 2024 sind außerdem die "Open Class – Automotive" verfügbar:

C Class Series

B Class Series

A Class Series

S Class Series

Bei den Reward Cars haben wir den 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV für die Italian Challengers und den 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale für die Open Class Tour. Nachfolgend noch die neuen Spotlight Cars und Car Pass Cars:

Spotlight: 1992 Lancia Delta HF Integrale EVO (18. bis 24. Januar)

Spotlight: 2017 Abarth 124 Spider (25. bis 31. Januar)

Spotlight: 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (1. bis 7. Februar)

Spotlight: 2007 Ferrari 430 Scuderia (8. bis 15. Februar)

Car Pass: 2019 McLaren Senna GTR (18. Januar)

Car Pass: 2019 Ferrari #62 Risi Competizione 488 GTE (25. Januar)

Car Pass: 2022 Aston Martin Valkyrie AMR Pro (1. Februar)

Car Pass: 2018 Cadillac #57 TA CTS-V (8. Februar)

Ansonsten gibt es auch noch einige Bugfixes und Verbesserungen, die komplette Liste findet ihr hier.

"Bitte beachtet, dass sich Update 4 auf neue Inhalte und Events konzentriert und im Vergleich zu unseren vorherigen Updates nur kleinere Korrekturen an Fahrzeugen und Streckeninhalten enthält", heißt es. "Die Arbeit an Spielkorrekturen zur Behebung der wichtigsten Community-Probleme ist im Gange - haltet Ausschau nach weiteren Verbesserungen in Update 5 und darüber hinaus."