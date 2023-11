From Ants to Zombies lässt mich Jahrzehnte voller Horror durchleben

Wie sieht es mit Horror bei euch aus? Genauer gesagt: Horror in Videospielen. Da gibt es ja vielfältige Arten, mit Zombies und Co. und von Survival-Horror bis hin zu Rail-Shootern und Open-World-RPGs. Mal ganz offensichtlich oder eher unterschwellig. Ein vielfältiges Thema also, das sich auf verschiedene Genres in unterschiedlichen Formen anwenden lässt. Und diesem Horror hat Bitmap Books mit From Ants to Zombies: Six Decades of Video Game Horror ein eigenes Sammelwerk gewidmet, das sich mit sechs Jahrzehnten Videospiel-Horror befasst. Eine erneute Kaufempfehlung?

From Ants to Zombies Release: Oktober 2023

Seiten: 664

Verlag: Bitmap Books

Preis: ca. 37,95 Euro

Ich könnte es mir einfach machen und schlicht "Ja" dazu sagen. Was die Druckqualität anbelangt, gibt es einmal mehr nicht wirklich etwas zu beanstanden. Bitmap Books liefert auch hier seine gewohnte Qualität ab. Das Format ist mit 170 mm x 210 mm ein Stück kleiner als zuletzt bei The Art of the Box (210 mm x 297 mm). Das erweist sich allerdings nicht als störend, bei Letzterem profitierten die zahlreichen schönen Artworks enorm vom größeren Format. Für diese Reise durch die Geschichte des Videospielhorrors reicht das gewählte Format völlig aus und wirkt keineswegs zu klein.

Es erwarten euch noch immer ausreichend Informationen und zahlreiche Bilder auf den 664 Seiten des rund 2,5 Kilogramm schweren Buchs und die Texte und Bilder kommen bestens zur Geltung. Somit hat es übrigens das gleiche Gewicht The Art of the Box, ist aufgrund seiner Form aber etwas handlicher.

Der Schriftzug leuchtet sogar im Dunkeln.

Autor des Buchs ist Alexander Chatziioannou, der sich auf den ersten Seiten erst einmal mit Horror im Allgemeinen und seinen verschiedenen Arten, Horror im Gaming und solchen Dingen befasst. Auf den weiteren Seiten geht es dann um mehr als 130 verschiedene Spiele mit Horrorelementen, die nicht chronologisch angeordnet, sondern in verschiedene Kategorien aufgeteilt sind. Weltraumhorror, düstere Wälder, unheimliche Villen, um all diese Sachen geht es hier.

Und das sind gleichermaßen bekannte wie weniger bekannte Titel. Spiele, die ihr kennt. Manche, die ihr nicht kennt. Und einige, die ihr nach dem Lesen vielleicht sogar kennenlernen möchtet. Je nach Titel bekommt ihr zudem mal mehr, mal weniger zu lesen, erfahrt mehr über Hintergründe und Entwickler wie Graeme Devine (The 7th Guest) oder Keiichiro Toyama (Silent Hill) geben ihre Gedanken zum Besten.

Verschiedene Spiele und Genres werden abgedeckt.

Wie bei vielen anderen Büchern von Bitmap Books habt ihr eine schöne Reise durch die Geschichte der Videospiele, hier eben mit dem Fokus auf Horror. Vielleicht erwarten euch auch ein paar unerwartete Dinge, zum Beispiel Game & Watch oder Darkstalkers: The Night Warriors. Es gibt viel zu erfahren und viel zu entdecken. Auf jeden Fall spürt ihr beim Lesen die Horror-Faszination des Autors für dieses Thema, der alles detailliert beschreibt und analysiert.

X-COM lässt grüßen.

Insofern bleibt letztlich wenig mehr zu sagen als das, was ich bei den meisten Büchern von Bitmap Books sage. From Ants to Zombies: Six Decades of Video Game Horror ist eine klare Empfehlung für alle, die auch nur entfernt etwas mit dem Thema Horror in Videospielen anfangen können. Ganz egal, ob ihr mittendrin steckt oder euch bisher nur am Rande damit befasst habt, ihr erfahrt hier einiges über die Umsetzung des Horror-Themas in zahlreichen verschiedenen Videospielen. Eine interessante Reise durch die Zeit und die verschiedenen Arten, wie Spiele auf unterschiedliche Art Horror aufgreifen.

Ihr könnt From Ants to Zombies: Six Decades of Video Game Horror direkt bei Bitmap Books kaufen.