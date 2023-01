Games with Gold 2023: Alle Gratis-Xbox-Games des Jahres.

Auch im Jahr 2023 setzt Microsoft seine Games with Gold fort. Mit einer Xbox-Live-Goldmitgliedschaft, und auch mit dem Xbox Game Pass Ultimate, erhaltet ihr monatlich kostenlose Spiele.

Bereits Mitte 2022 gab es allerdings eine Änderung. Es gibt nur noch zwei statt monatlich vier Spiele. Und auch nur noch für Xbox Series X/S und Xbox One, nicht mehr für die Xbox 360.

Ihr könnt diese kostenlosen Xbox-Spiele so lange auf Xbox Series X/S und Xbox One spielen, wie ihr euer Abo aktiv ist.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, welche Games with Gold ihr jeweils im aktuellen Monat des Jahres 2023 bekommt und welche im gesamten Jahr veröffentlicht wurden. Die neuesten Games with Gold fügen wir in unserer Liste immer oben hinzu, sobald sie bekannt sind.

Games with Gold: Liste aller kostenlosen Spiele im Jahr 2023