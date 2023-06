Games with Gold: Das hier sind die 2 neuen Xbox-Spiele im Juli

Microsoft hat am Nachmittag die beiden neuen Games with Gold für den Monat Juli bestätigt.

Zwei neue Titel bekommt ihr auch diesmal wieder und sie sind beide auf Xbox One und Xbox Series X/S spielbar.

Die Games with Gold im Juli

Vom 1. bis zum 31. Juli 2023 ist Darkwood auf beiden Konsolen für euch verfügbar. Es ist ein Survival-Horror-Spiel, in dem ihr in der Nacht ums Überleben kämpft, nachdem ihr euch tagsüber in der Gegend umgeschaut und mit neuen Vorräten eingedeckt habt.

Ab dem 16. Juli und bis zum 15. August 2023 ist wiederum When the Past was Around erhältlich.

Darin geht es um die Liebesgeschichte zwischen Eda und Owl. In dem handgezeichneten Point-and-Click-Adventure schaltet ihr Rätsel frei und müsst diese natürlich auch lösen.

Bezeichnet wird es als "beruhigendes, meditatives Spiel", in dem es um Liebe und Verlust in einer surrealen Welt geht.