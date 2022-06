Gamescom 2022: Alle Aussteller und Spiele, die euch erwarten!

Dass die Gamescom dieses Jahr anders ausfallen wird, als man sie vor der Pandemie in Erinnerung hatte, ist leider schon bekannt: Zahlreiche große Studios und Publisher haben ihre Teilnahme bereits abgesagt.

Das muss aber nicht heißen, dass keine interessanten Themen vor Ort sein werden. Wir haben euch alle bestätigten und möglichen Unternehmen aufgelistet und was euch bei ihnen für Spiele erwarten könnten.

Diese Aussteller sind bereits bestätigt:

Aerosoft

Aerosoft ist für alle möglichen Simulationen bekannt, darunter OMSI 2, der Bus-Simulator oder der Autobahn Polizei Simulator 3, ihr mit aktuellster Titel. Bei ihnen in der Pipeline sind Fix It, das man auch den Handwerker-Simulator nennen könnte, dann Heavy Cargo, der Schwerlastzug-Simulator, HDC Heavy Duty Challenge (große Laster Offroad) und das ganz putzige Zombie-Cure Lab, in dem ihr, wie es der Name andeutet, Zombies mal nicht hordenweise erschießt, sondern nach dem Heilmittel forscht. Falls ihr euch gefragt habt, wie Last of Us aus der Sicht der Typen in dem Labor an Ende aussieht.

Assemble Entertainment

Der deutsche Entwickler und Publisher Assemble Entertainment hat meist eine sehr bunte Bandbreite an Spielen im Petto, von denen sicherlich auch einige auf der Gamescom zu sehen sein werden. Beispielsweise wurde letzte Woche der Retro-Platformerangekündigt, noch mit dem Vermerk "Coming Soon". Auch der actionreiche Katzen-Platformer, das Management-Spiel, das Story-Adventureund mehr sind gerade bei Assemble in Planung.

Außerdem ist auch das futuristische Top-Down-Abenteuer XEL in den Startlöchern, das allerdings bereits im Juli erscheint.

Bandai Namco Entertainment

Der Brawler JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R bringt die schrägen Kampfstile und Attacken aus der Anime-Serie erneut auf verschiedene Plattformen

Bandai Namco schreit dieses Jahr natürlich nach. Wie schon bei anderen Souls-Titeln werden auch dazu mit Sicherheit DLCs erscheinen, in die es auf der Gamescom einen Einblick geben könnte. Aber vielleicht auch nicht. Aber in Sachen Anime-Games ist Bandai Namco natürlich am Start: Zum Beispiel ist der Prüglerzur beliebten Action-Serie gerade in einer Testphase. Auch Bandai Namcoserscheint in Sachen Fighting-Game im Sommer für die Konsolen. Des Weiteren erscheint das niedliche Rhythmus-Spielim Oktober und könnte einen Auftritt auf der Gamescom bekommen.

HandyGames

Während HandyGames oft so klingt, als gäbe es da ausschließlich Smartphone-Spiele, hat der Publisher und Entwickler auch Titel für andere Plattformen im Petto. So etwa ihr höllisches Koop-FPS-Projekt, das optisch vielleicht nicht die modernste Figur macht, aber spaßiges Gruppengeballer versprechen könnte.

Auch das tierische Abenteuer A Rat's Quest, das Metroidvania-artige Spiel Airhead und der futuristische Puzzle-Platformer DE-EXIT sind bei HandyGames in Planung.

Das Survival-Spiel Endling um das Überleben einiger süßer Füchse erscheint wiederum schon im Juli - zu früh für die Gamescom.

Kalypso Media

Bei Kalypso Media freuten sich Strategie-Freunde wohl speziell über die Ankündigung einer Neuauflage von Commandos 3. Die klassische Militär-Taktik aus der Vogelperspektive kehrt in neuem Gewand im September 2022 zurück und wird sicherlich auf der Gamescom vertreten sein.

Die Rückkehr von Commandos 3 als Remaster in HD-Aufmachung gehört zum Line-up von Kalypso Media.

Koch Media

Koch Media vereint als Schirmherr sehr viele verschiedene Studios und Publisher. Besonders interessant im Line-up von Koch dürfte wohl das düstere Adventure-Sequel A Plague Tale: Requiem sein. Auch Sonic Frontiers fällt unter Koch Medias Zuständigkeit, das überschneidet sich aber mit dem Entwickler SEGA, der ebenfalls auf der Messe sein wird.

Für Anime-Fans ist sicherlich auch das JRPG The Legend of Heroes: Trails from Zero relevant, das im Herbst auch von Japan nach Europa kommt.

Der Publisher Prime Matter, der ebenfalls zu Koch Media gehört, hat ansonsten das mit Spannung erwartete Reboot von System Shock im Repertoire, ebenso wie das Horror-Adventure The Chant, das sich um unheimliche Ereignisse auf einer abgelegenen Insel dreht. Ebenfalls dazu gehört das stoß-basierte Action RPG The Last Oricru, das Sci-Fi und Fantasy verbindet und der FPS Gungrave G.O.R.E, der an Devil May Cry erinnert.

In A Plague Tale: Requiem kehren im Oktober die Hauptfiguren Amicia und Hugo zurück in eine düstere Fantasy-Vergangenheit.

Ansonsten wäre da auch noch das neue Saints Row, das aber ungeschickterweise genau knapp vor der Gamescom bereits erscheint - war wohl nichts mit der Publicity-Plattform.

Level Infinite

Level Infinite ist Teil der Tencent-Gruppe und hat daher auch recht unterschiedliche Titel dabei. Einer wäre zum Beispiel Warhammer 40,000: Darktide, ein Koop-Action-Spiel in der düsteren Tabletop-Welt, von den Machern von Vermintide.

Als heimliches Spaß-Highlight könnte auch Metal: Hellsinger dabei sein, ein FPS mit imposant-rockigen Rythmus-Elementen. Ansonsten könnte noch das Open-World-Survival-Spiel Nightingale dabei sein, das in einer besonderen Steampunk-Fantasy-Welt spielt.

In Metal Hellsinger trifft Shooter auf einen epischen Hardrock-Soundtrack

SEGA

Wie schon bei Koch Media erwähnt hat SEGA natürlich mit Sonic Frontiers ihr berühmtes blaues Aushängeschild dabei. Daneben hat SEGA mit Company of Heroes 3 auch die Rückkehr einer besonders beliebten Strategie-Reihe im Line-up, die auf der Gamescom zu sehen sein könnte.

Mit Hyenas haben die Macher von Alien Isolation außerdem ganz frisch einen kommenden Sci-Fi-Multiplayer-Shooter voller Neon und schräger, rebellischer Charaktere angekündigt, der auch von SEGA als Publisher gezeigt werden könnte.

In Sonic Frontiers kehrt der beliebte blaue Igel von SEGA zurück und flitzt Ende 2022 durch weite Landschaften.

THQ Nordic

Bei THQ Nordic lässt sich natürlich über die berühmte Gothic-Reihe spekulieren: Ein Remake des ersten Teils ist bereits angekündigt, ob es da auf der Gamescom etwas zu sehen geben wird?

Des Weiteren bringt der Aussteller vermutlich das kommende SpellForce: Conquest of Eo aus der bekannten Fantasy-Spielereihe mit, das einmal mehr Rollenspiel und Strategie miteinander vermischt. Auch Destroy All Humans! 2 - Reprobed dürfte mit einem Release Ende August sicherlicht zu sehen sein.

Die Mischung aus Shooter und Jagd-Simulation Way of the Hunter könnte ebenso vertreten sein, wie der neuste Teil der taktischen Rundenstrategie-Reihe Jagged Alliance 3.

Während das kommende The Valiant für stundenlange Strategie-Partien und gefährliche Questen im Mittelalter sorgen könnte, geht es mit dem 3D-Platformer SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake wohl etwas weniger ernst zu - THQ Nordic könnte hier also recht breit aufgestellt sein.

Und was ist mit EA?

Gute Frage, nächste Frage, denn das wird sich wohl erst in der nächsten Zeit herausstellen. Bisher hat EA kein Statement zur Gamescom abgegeben, es ist durchaus möglich, dass Electronic Arts auch eher ein eigenes Süppchen kochen wird.

Microsoft und damit auch Bethesda haben bisher noch ebenfalls noch nichts verlauten lassen, genauso wenig wie Ubisoft, Capcom, Square Enix und einige mehr - wir halten euch auf dem Laufenden.

Schon etwas für euch dabei? Andere Themenbereiche wie Merchandise, Indie-Arena, Cosplay-Areas oder Meet and Greet mit deutschen Gaming-Persönlichkeiten gibt es natürlich nebenbei auch. Unsere Liste der Aussteller wird stetig erweitert, wenn es Neuigkeiten gibt.