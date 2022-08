Commandos 3 HD Remaster: Erscheint zuerst für Xbox und PC, direkt zum Launch im Game Pass

Kalypsos Commandos 3 HD Remaster erscheint zuerst für den PC und die Xbox.

Ab dem 30. August 2022 ist das Spiel für PC und Xbox One erhältlich, direkt zum Launch kommt es auch in den Xbox Game Pass.

Für andere Plattformen später

Geplant ist auch eine Veröffentlichung für PlayStation und Nintendo Switch, diese Versionen folgen "später".

Wer keinen Xbox Game Pass hat, kann zum Release auf Xbox One und PC auch eine Demo ausprobieren.

Laut Kalypso erwarten euch im Remaster von Grund auf neu erstellte 3D-Modelle sowie überarbeitete Texturen. Außerdem hat man die Steuerung verbessert, die Benutzeroberfläche aufgewertet sowie einsteigerfreundliche Tutorials und Hinweise ergänzt.

Mit eurem Team begebt ihr euch auch in Commandos 3 hinter die feindlichen Linien im Zweiten Weltkrieg und müsst herausfordernde Missionen erfüllen. Unter anderem seid ihr in Stalingrad und am D-Day in der Normandie unterwegs.