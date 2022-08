gamescom Opening Night Live im Ticker und Stream: Verfolgt mit uns die Eröffnungsshow!

Wilkommen zu unserem Live-Ticker zur gamescom Opening Night Live! – Benjamin Jakobs

Oben sind bereits einige Spiele erwähnt, die heute Abend vertreten sind. Was erwartet, was erhofft ihr euch? Oder womit rechnet ihr ganz und gar nicht? – Benjamin Jakobs

Was passiert sonst noch so in Bezug auf Livestreams während der Messe? Hier unser Überblick: gamescom 2022: Alle Online-Termine der großen Games-Messe in der Übersicht – Benjamin Jakobs

Moin zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Und einen schönen Gruß an den Teil unserer Crew, der sich tapfer in das große Biologieexperiment wagt, das eine solche Messe auch immer ist: Melanie, Ana, Martin, Benjamin S. und Oliver - thank you for your service! – Alexander Bohn-Elias

Die Poster-Spiele der Show... nun ja, Callisto Protocol dürfte eines der Highlights des Restjahres werden, Sonic Frontiers sorgt aktuell noch eher für hochgezogene Augenbrauen und dasselbe kann man wohl von Hogwarts sagen. Wenn das die Highlights sind... Und "+many more" - das war Code dafür, dass außer den genannten "rein gar nichts und wirklich überhaupt nichts Nennenswertes gibt, das die Reihe fortsetzen könnte" (laut Stupidedia), oder? Nun ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. – Alexander Bohn-Elias

Dann wiederum können Frontiers und Hogwarts Legacy eigentlich nur gewinnen. Keine schlechte Ausgangslage, im Grunde. – Alexander Bohn-Elias

Gleich geht's los. Spannend. – Benjamin Jakobs

"Tonnen an Weltpremieren" und "die gesamte Industrie kam zusammen"? Darf man hoffen? – Alexander Bohn-Elias

"The Benz!", Leslie Benzies, Ex-Rockstar. Das wird Everywhere sein. – Alexander Bohn-Elias

Kommt nächstes Jahr, also 2023, der Teaser hätte von Fortnite bis Saints Row alles sein können. Hm... – Alexander Bohn-Elias

"Ein Ort, an dem Spieler ihre eigenen Erlebnisse machen können", beschreibt ein Entwickler es. Scheint sogar unterschiedliche Art-Styles zu haben. Sah am Schluss eher wie Callisto aus... – Alexander Bohn-Elias

Oh, ein neues Dune-Spiel? – Alexander Bohn-Elias

Ein Survival-MMO, wie es scheint. Dune Awakening heißt's, offenbar von den Leuten, die Conan Exiles gemacht haben. – Alexander Bohn-Elias

Sonys Pro-Controller für die PS5. – Benjamin Jakobs

BuzzLightyear89 says: Hmm. "Only I, bla bla bla" und dann ein MMO Haha, so wahr! Haha, so wahr! – Alexander Bohn-Elias

Dual Sense Edge - die PS5 bekommt ihren eigenen Elite-Controller! – Alexander Bohn-Elias

Glen Schofield ist da. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob Callisto genial wird oder mich langweilt, weil es zu nah an Dead Space ist. Wie seht ihr das? – Alexander Bohn-Elias

Wer hatte noch gesagt, dass er nicht wie Josh Duhamel aussieht? – Alexander Bohn-Elias

Was direkt auffällt: Es ist nicht immer die totale Konfrontation, wie in den Dead-Space-Titeln. Hat was von Last of Us, dass man auch mal einen Vorteil "erschleichen" darf. – Alexander Bohn-Elias

Wer auch immer diese monsterzerfetzende Walze in der Mitte des Raumes platziert hat, verdient eine Gehaltserhöhung! – Alexander Bohn-Elias

Klare Fleischwunde – Alexander Bohn-Elias

JohnDonson says: Das war bestimmt ein junger Designer mit dem Namen Christoph Walz Schäm Dich! Schäm Dich! – Alexander Bohn-Elias

Gibt's auch nur im Gaming: Spielcharakter wird blutig in zwei Teile gerissen und anschließend folgt der lachende, amüsierte Keighley. – Benjamin Jakobs

Nächste Weltpremiere. Lords of the Fallen will am Herr-der-Ringe-Hype mitverdienen. – Alexander Bohn-Elias

Hübsch isses ja. Aber Danzig kann man auch treffender einsetzen. – Alexander Bohn-Elias

"Was machen wir mit dem Titel?" "Wir machen einfach ein 'the' davor!" – Alexander Bohn-Elias

The Lords of the Fallen, kommt dann auch bald irgendwann. – Alexander Bohn-Elias

Moving out war nett. Aber hey, Team17, wo bleibt Overcooked 3? – Benjamin Jakobs

Ein neues Moving Out, das Koop-Spiel, das leider kein Overcooked ist. Teil 2 kommt 2023. – Alexander Bohn-Elias

Hogwarts Legacy als nächstes. Ein paar nette Schlagzeilen wären zur Abwechslung mal gut. Spiel sieht an sich nicht schlecht aus. – Alexander Bohn-Elias

Atmosphärisch und Anfang nächstes Jahr schon da. 10. Februar 2023. Atmosphärisch und Anfang nächstes Jahr schon da. 10. Februar 2023. – Alexander Bohn-Elias

Tales from the Borderlands wird fortgesetzt, im Oktober geht es schon "auf allen Plattformen" weiter. – Alexander Bohn-Elias

Sehr gespannt auf New Tales from the Borderlands. – Benjamin Jakobs

Haha, sie hat 'erectus' gesagt! – Alexander Bohn-Elias

Sieht irgendwie nicht aus, wie ich mir DLC für Dying Light 2 vorgestellt hätte. – Alexander Bohn-Elias

Wir sind jetzt im Schnelldurchlauf-Part der Show angekommen. Tortuga und Marauders schnell hintereinander weg. Letzteres habe ich angespielt. Hatte Potenzial, Early Access geht im Oktober los. Sollte man im Auge behalten! Ist, als hätten Sea of Thieves und Escape from Tarkov ein Space-Baby gemacht. – Alexander Bohn-Elias

Ich habe aus Versehen bei der Youtube-Umfrage, ob ich mich auf die Gamescom-Überraschungen freue, mit "Nein" geantwortet. Was ist eigentlich mit mir los? – Alexander Bohn-Elias

Hm... ok. Sonic Frontiers hatte nichts zu verlieren und... hat im Anschluss an diesen Trailer immer noch nichts zu verlieren. Ich bin gedanklich keinen Meter weiter mit diesem Spiel. 8. November ist dann wohl Stichtag. – Alexander Bohn-Elias

KaeptnQuasar says: Marauders muss ich mir mal morgen in Ruhe anschauen. Seid ja Recht angetan. 😎 Hm... ja, vorsichtig optimistisch eher. Es war noch super janky, als ich es ausprobiert habe. Aber Potenzial hat es. Hm... ja, vorsichtig optimistisch eher. Es war noch super janky, als ich es ausprobiert habe. Aber Potenzial hat es. – Alexander Bohn-Elias

Under the Waves hat einen schönen Art Style. Gepublished von Quantic Dream. Kommt 2023. – Alexander Bohn-Elias

Goat Simulator 3, das Videospiel-gewordene Internet-Meme. Für den Schneid, direkt den dritten Teil zu machen und Teil zwei zu überspringen, muss ich es aber aus Prinzip schon spielen. 17. November kommts raus. – Alexander Bohn-Elias

blablablablubb21 says: Was habe ich bis jetzt verpasst? Irgendwas wirklich Außergewöhnliches? Youtube hat mich gefragt, ob ich Überraschungen mag und ich habe "nein" geklickt. Ich schieb's auf Corona. Youtube hat mich gefragt, ob ich Überraschungen mag und ich habe "nein" geklickt. Ich schieb's auf Corona. – Alexander Bohn-Elias

Also.... – Alexander Bohn-Elias

Ich finde den Stil immer noch nicht per se hübsch. Aber so langsam werde ich weich. Wenn ich erstmal drin bin, wird das schon werden. 19. September schon, huch! – Alexander Bohn-Elias

19. September. Return to Monkey Island kommt früher als erwartet. – Benjamin Jakobs

Okay, der Pferderüstung-Witz ist schon ziemlich 2010. Ich hoffe, das ist nicht repräsentativ für den Humor. – Alexander Bohn-Elias

Moonbreaker jetzt. Benjamin hat da gleich noch einen Artikel für euch dazu! – Alexander Bohn-Elias

Early Access startet am 29. September. Die Subnautica-Macher haben meiner Meinung nach genug Kredit, um ein virtuelles Tabletop-Spiel zu wagen. – Alexander Bohn-Elias

Karten, Furries, Neonfarben. – Alexander Bohn-Elias

Hm... ein Artstyle einen halben Meter links von cool: Friends vs. Friends. – Alexander Bohn-Elias

Ich weiß, dass es dieses Pinocchio-Spiel ist. Eigentlich will ich aber nur wissen, wer die eine Leiche so perfekt ausbalanciert über den Balken gehängt hat! – Alexander Bohn-Elias

Fürs Protokoll: Lies of P heißt das gute Stück und sieht ansonsten ganz schick aus. – Alexander Bohn-Elias

Die Werbung nennt man wohl "cringe". – Benjamin Jakobs

Grüße von der ISS. Auch mal was Neues. – Benjamin Jakobs

JohnDonson says: Meine Out of Bed Frisur! I feel you. I feel you. – Benjamin Jakobs

Crafting-Survival incoming! – Alexander Bohn-Elias

Stranded - Alien Dawn. Early Access noch dieses Jahr. Das Gameplay hätten sie sich erstmal vielleicht besser gespart. – Alexander Bohn-Elias

Was Neues von Deck 13 – Alexander Bohn-Elias

Ja, Geoff, völlig überraschend, dass sich viele europäische Studios für die gamescom interessieren. – Benjamin Jakobs

Wenn man wirklich so die Dünen runtersliden kann, hat das Spiel bei mir schon gewonnen. – Alexander Bohn-Elias

Atlas Fallen... ich glaube, ich mag das. Und ja, viel Dünenschlittern. – Alexander Bohn-Elias

Jetztt was zu Homeworld 3. Wird Zeit! – Alexander Bohn-Elias

Homeworld 3, long time coming. Hoffentlich wird's gut. – Benjamin Jakobs

Erste Hälfte 2023. Schöne Explosionen! – Alexander Bohn-Elias

Hoyoverse Doppelschlag. Wie ich sehe, karren die Ersten angemessene Erfrischungen heran... – Alexander Bohn-Elias

JohnDonson says: War das der Titel für den sich Ana so begeistert hat? Honkai? Ziemlich sicher. Honkai? Ziemlich sicher. – Alexander Bohn-Elias

Oh, Roiland jetzt: High on Life, sah gut aus auf der "E3" – Alexander Bohn-Elias

Atlas Fallen sah schon ganz nice aus. – Benjamin Jakobs

Schade, dass sie nicht mehr Squanchtendo heißen. – Alexander Bohn-Elias

Das Ding mit den redenden Waffen ist entweder genial oder wahnsinnig anstrengend. – Alexander Bohn-Elias

Mal wieder Clip-Show. Hoffentlich kriegen wir mehr Darktide zu sehen. – Alexander Bohn-Elias

blablablablubb21 says: Also die Präsentation von High on Life mit nem generischen Bosskampf war jetzt nicht so toll, imho. Ja, ich finde es auch schade, wenn Roiland nur daher bullshitted. Rick and Morty hatte ein paar wirklich gute Geschichten, abseits des Gonzo-Humors. Ja, ich finde es auch schade, wenn Roiland nur daher bullshitted. Rick and Morty hatte ein paar wirklich gute Geschichten, abseits des Gonzo-Humors. – Alexander Bohn-Elias

Bald auch Raumschiffe auf Konsolen auseinanderbauen, vielleicht probier ich es dann mal aus. – Benjamin Jakobs

blablablablubb21 says: Ist das nicht das Spiel, dass Benjamin so krass gelobt hat? Ja, wenn ich mich recht erinnere hat es die Bestwertung hier bekommen. Ja, wenn ich mich recht erinnere hat es die Bestwertung hier bekommen. – Alexander Bohn-Elias

Ich werde nicht den Fehler machen, zu fragen, ob ich The Expanse schauen sollte. – Alexander Bohn-Elias

Bin gerade mit Better Call Saul und Barry vollbeschäftigt. – Alexander Bohn-Elias

The Expanse, steht auf der langen To-watch-Liste. – Benjamin Jakobs

JohnDonson says: Wir brauchen wirklich eine klare Unterscheidung für die Benjaminse Wem sagst Du das. Du solltest mal bei einer Redaktionssitzung dabeisein. Da verliert man den Verstand. Wem sagst Du das. Du solltest mal bei einer Redaktionssitzung dabeisein. Da verliert man den Verstand. – Alexander Bohn-Elias

BuzzLightyear89 says: Das impliziert, du hast sie noch nicht gesehen? Go for it, Alex! Ich habe gesagt, ich werde nicht fragen ;) Ich habe gesagt, ich werde nicht fragen ;) – Alexander Bohn-Elias

Killer Klowns from Outer Space. Nicht im ernst. – Alexander Bohn-Elias

Der Trailer gefällt! – Alexander Bohn-Elias

Scars Above. Bis zum Kampf fand ich das toll. – Alexander Bohn-Elias

Ok, ein "ambitioniertes RPG" von Bethesda- und Bioware-Veteranen – Alexander Bohn-Elias

Wyrdsong. Nicht gerade vielsagend, aber stimmungsvoll. Schöner Name. – Alexander Bohn-Elias

Nun denn, ich habe vorhin gemeckert, dass ich Danzigs Mother schon besser eingesetzt gehört habe. Aber Smoke on the Water in der Age of Empires 4 Version ist noch ne Stufe drunter. – Alexander Bohn-Elias

Hey, vielleicht finden wir heute raus, ob Gotham Knights mehr ist, als Arkham-Resteverwertung. – Alexander Bohn-Elias

Tun wir nicht. Am 21. Oktober dann. – Alexander Bohn-Elias

We're when's meat. Wear wins me. Where winds meet? Letzteres denke ich. – Alexander Bohn-Elias

Gotham Knights kommt vier Tage früher. Kann man machen. – Benjamin Jakobs

Sieht... nicht schlecht aus. Es ist an der Zeit für ein gutes Wire-fu-Spiel. – Alexander Bohn-Elias

JohnDonson says: Also Ghost of TsuCHINA? We have a winner! We have a winner! – Alexander Bohn-Elias

Doch, das macht was her. – Alexander Bohn-Elias

Hideo Kojima. Wusstet ihr, dass Geoff Keighley und er befreundet sind? (Nicht antworten) – Alexander Bohn-Elias

Kojima-Podcast auf Spotify. Schade, dass ich den Saftladen gecancelt habe. Ist ohnehin gewagt. Entweder das wird genial oder entzaubert den Guten hart. – Alexander Bohn-Elias

Darth Geronimo says: Jeff bringt wieder mal Kojima, wäre ja seltsam ganz ohne... Brandheiße Verschwörungstheorie: Geoff ist nur ein von Kojima erschaffener CG-Charakter. Brandheiße Verschwörungstheorie: Geoff ist nur ein von Kojima erschaffener CG-Charakter. – Benjamin Jakobs

Irgendwie mussten sie die Show auf 2 Stunden strecken... – Alexander Bohn-Elias

Ja, Geoff, ich habe auch eine Menge Fragen... – Alexander Bohn-Elias

Es heißt nicht umsonst PiCARchu. – Benjamin Jakobs

Ich bin immer wie elektrisiert, wenn mir Unternehmen ihre Claims verraten! – Alexander Bohn-Elias

Gottseidank Darktide. Das einzige Spiel, das sich mit geradem Gesicht "grimdark" nennen und das ernst meinen darf. – Alexander Bohn-Elias

JohnDonson says: Wie ist die Evolution von dem Teil Vielen Dank. Vielen Dank. – Benjamin Jakobs

Darktide kommt am 30. November. – Alexander Bohn-Elias

Blacktails Musik gab mir harte Alone in the Dark 2008 Vibes (ein Schrottspiel, das ich liebe). – Alexander Bohn-Elias

JohnDonson says: Eins der besten schlechten Spiele Bohnsen Ja, ich stalke den Lead Designer immer noch online. Irgendwann krieg ich ihn für ein Gespräch zu packen. Ich will wissen, was da schiefgelaufen ist, wo doch so vieles so richtig lief bei dem Ding. Ja, ich stalke den Lead Designer immer noch online. Irgendwann krieg ich ihn für ein Gespräch zu packen. Ich will wissen, was da schiefgelaufen ist, wo doch so vieles so richtig lief bei dem Ding. – Alexander Bohn-Elias

Darth Geronimo says: Was hat die Lady eigentlich auf Speed gebracht? Ausgehend von der Werbung: Zu viel Red Bull. Ausgehend von der Werbung: Zu viel Red Bull. – Benjamin Jakobs

Dorfromantik. Hat mich leider gar nicht abgeholt. Ist, nach allem, was man hört, aber ein wundervolles Spiel und ich ein Idiot. 29. September auf Switch. – Alexander Bohn-Elias

Outlast Trials jetzt. Bin ich der einzige, der den Untertitel art misslungen findet? Klingt wie ein Spin-off Score-Attack-Modus und nicht wie ein eigenständiges Abenteuer. – Alexander Bohn-Elias

Sieht zumindest recht abwechslungsreich aus. Geschlossene Beta ab 28. Oktober. – Alexander Bohn-Elias

The Finals macht erst heiß mit einem schön geschnittenen Trailer - und das Gameshow-Format für einen Shooter finde ich fantastisch (ich weine immer noch Cliffy B's Radical Heights hinterher) - und zeigt dann nichts. Schade. – Alexander Bohn-Elias

Dead Island 2 erscheint noch. What a time to be alive. – Benjamin Jakobs

Rendertrailer nach all der Zeit? Mutig. – Alexander Bohn-Elias

3. Februar. Um 22:00 Uhr erscheint unser Artikel dazu auf der Seite. Ulrich hat es angespielt. – Alexander Bohn-Elias

Oh, jetzt doch Gameplay. Dann will ich nichts gesagt haben... – Alexander Bohn-Elias

Ich lehne mich mal aus dem Fenster: Das sieht gut aus. – Alexander Bohn-Elias

Blutiges Finale. – Benjamin Jakobs

Okay Leute, danke dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht! – Alexander Bohn-Elias

Vorschau zu Dead Island 2 ist jetzt auch online. Schaut mal rein. – Benjamin Jakobs