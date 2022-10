GBA-Pixelbuch: Vorbestellungen jetzt möglich, Early-Bird-Angebot mit Bonusbuch verfügbar

Nach dem SNES-Pixelbuch und dem Mega-Drive-Pixelbuch ist jetzt das kommende GBA-Pixelbuch vorbestellbar.

Dabei gibt es auch ein besonderes Early-Bird-Angebot, bei dem ihr einerseits spart und andererseits noch ein zweites Buch dazu bekommt.

Wie sieht das Early-Bid-Paket aus?

Vorbestellungen des GBA-Pixelbuchs sind bei Elektrospieler und retroshirty möglich.

Das Early-Bird-Paket kostet 64,95 Euro und umfasst neben dem GBA-Pixelbuch auch den ersten Teil der neuen Pixelfibel-Buchreihe, in dem es um The Legend of Zelda: Minish Cap geht. Ebenso sind Anhänge und andere Inhalte zur GBA-Version von A Link to the Past & Four Swords enthalten.

Der Normalpreis des GBA-Pixelbuchs beträgt später (mit Schuber im Vorverkauf) 54,95 Euro, ohne Schuber wird es 49,95 Euro kosten. Die Pixelfibel ist ab Anfang 2023 einzeln vorbestellbar und wird 24,95 Euro kosten.

Das Pixelbuch und die Pixelfibel.

Das GBA-Pixelbuch umfasst mehr als 300 Seiten und widmet sich zahlreichen Spielen von Nintendos Handheld. Die Pixelfibel hat wiederum einen Umfang von circa 130 Seiten.

Beide Bücher sollen spätestens im August 2023 veröffentlicht werden.