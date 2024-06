Gears of War E-Day – Mad World, Pathos und dicke Rüstungen, ein Hauch von 360-Ära-Zauber

Es ist eine gefühltes Lebenszeitalter her, dass Gears of War uns mit seinem Mad-World-Trailer verzauberte. Jetzt ist es mal wieder Zeit für starke Männer und Frauen in dicken Rüstungen, ein paar Mad-World-Noten und die richtige Menge an Pathos, wenn die Crew einmal mehr loszieht. Diesmal ist es ein Prequel, wie der Name schon andeutet, denn E-Day steht für Emergence-Day, der Tag an dem die Locust das erste Mal aus dem Boden krochen. Sonst wird natürlich noch nicht viel gezeigt und nur ein wenig der alte Sprit einer Serie beschworen, die wie kaum eine andere die Xbox-360-Ära prägte. Freut euch also und hofft mit mir, dass es Gears of War E-Day gelingt, ein wenig von dem Zauber wiederzubeleben. Und dass es nicht halbfertig endet wie das letzte Halo…

Einen Release-Termin für Gears of War E-Day gibt es noch nicht.