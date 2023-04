Genug von Black Widow: Scarlett Johansson ist fertig mit Marvel-Filmen.

Nach vielen Jahren, in denen Scarlett Johansson in zahlreichen Marvel-Filmen mitspielte, hat die Schauspielerin nun genug davon.

Johansson hat nach eigenen Angaben nicht vor, zum Marvel Cinematic Universe zurückzukehren.

Das Kapitel ist abgeschlossen

In einer Episode von The Goop Podcast war neben Johansson auch Gwyneth Paltrow zu Gast, die in den Marvel-Filmen Pepper Potts spielt. Beide sprachen über ihre Zeit im MCU, letztlich wurde Johansson von Paltrow gefragt, ob sie sich eine Rückkehr vorstellen könne.

"Ich bin fertig", sagt Johansson. "Das Kapitel ist vorbei. Ich habe alles getan, was ich tun musste. Davon abgesehen ist es solch eine einzigartige Erfahrung, innerhalb eines Jahrzehnts immer und immer wieder zurückzukehren und einen Charakter zu spielen."

Ihr Charakter Black Widow starb im 2019 veröffentlichten Avengers: Endgame, für das 2021 veröffentlichte Prequel Black Widow kehrte sie aber noch einmal zurück. Ihren ersten Auftritt im MCU hatte Johansson in Iron Man 2.