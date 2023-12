Gewinnt 2x ein 5 TB Seagate Starfield Game Drive und 2x ein 4 TB Seagate PlayStation Game Drive

Heute gibt es jede Menge Platz zu gewinnen! Platz kann man nie genug haben. Kaum zu glauben, dass die ersten Xbox 360 mit 20 Gigabyte ausgeliefert wurden. Das ist ca. 0,4 Diablo-4-Updates. Ein normales Game heute? 50 Gig sind normal, 100 dürfen es auch schon mal sein. Nicht, dass man mit nur einem halben Gig keinen Spaß haben kann. Doom hat ein halbes Gig und ist auch nach 30 Jahren noch okay. Halt, Doom hat ein halbes Gig? Die Festplatte, auf der ich zuerst Doom installierte, hatte 40 Megabyte, die paar 3,5-Zoll-Disketten hatten je nur 1,44 Megabyte. Ja, man kann immer noch nicht genug Platz haben. Deshalb verlosen wir zusammen mit Seagate 2-mal ein 5 TB Starfield Game Drive für die Xbox und 2-mal ein 4 TB HDD PlayStation Laufwerk.

Und nein, ihr müsst weder eine Xbox noch eine PlayStation haben, um eines dieser Laufwerke zu nutzen. Es sind USB-Laufwerke, die an jedem PC auch ihren Dienst tun werden. Aber sie sind entsprechend lizenziert, im passenden Design gehalten und im Falle des PlayStation Game Drive wurde die Firmware für die PlayStation entwickelt und optimiert. Die SSD funktioniert direkt und auf jeden Fall an eurer Sony-Konsole, und zwar sowohl der PS4 als auch der PS5. Die Schnittstelle ist der fixe USB 3.2 Gen 1 Anschluss und damit könnt ihr PS4-Spiele problemlos direkt von dem Seagate Game Drive spielen. PS5-Spiele sind etwas anspruchsvoller und laufen lieber von internen Laufwerken – Seagate hat hier auch NVMe-Laufwerke im Angebot. Aber ihr könnt Spiele, die ihr gerade in der „Du kommst später dran“-Liste auf dem wertvollen internen Speicher liegen habt, auf das Game Drive auslagern und müsst sie später nicht mehr komplett herunterladen, sondern nur deutlich schneller zurückspielen.

So zeitlos die PlayStation-Version des Game Drive daherkommt, der Schönheitspreis geht an das Xbox Game Drive mit seinem Starfield-Design. Es gibt schon eher mäßige bis hässliches Branding bei solchen Kooperationen, aber selten wird es so stilvoll wie bei den Starfield-Seagate-Laufwerken. Ihr retro-futuristischer Look in Weiß und Rot mit dem Logo und ein paar dezenten Applikationen. Dazu leuchtet sie auch noch passend und ist ebenfalls mit USB 3.2 Gen 1 gesegnet. Die Regeln sind die gleichen: Neue Spiele werden auf die großzügig bemessenen 5 TB ausgelagert, während ihr ältere Titel locker und ohne Einschränkungen von dem Game Drive laden könnt.

Wenn man sich die Größen manche Spiele anschaut, dann wird auch schnell klar, warum externe Laufwerke gefragt sind, denn mit dem internen Terabyte kommt man mitunter nicht mehr so weit. Hier sind jeweils drei Beispiele, wie große es werden kann:

PlayStation PS5

Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimate – In der vollen Ausbaustufe mit Warzone und allen Extras kommt Call of Duty auf fast 285 Gigabyte . Zugegeben, mit den Zombies sind das dann auch praktisch drei bis vier Spiele in einem, aber es läuft unter einem Namen und belegt ein Drittel des internen Platzes.

– In der vollen Ausbaustufe mit Warzone und allen Extras kommt Call of Duty auf fast . Zugegeben, mit den Zombies sind das dann auch praktisch drei bis vier Spiele in einem, aber es läuft unter einem Namen und belegt ein Drittel des internen Platzes. Spider-Man: Miles Morales Ultimate – Wenn ihr das komplette Spidey-Paket installiert, sind das stolze 170 Gigabyte . Sicher, viel Superhelden-Action, aber trotzdem, das ist eine Menge Platz.

– Wenn ihr das komplette Spidey-Paket installiert, sind das stolze . Sicher, viel Superhelden-Action, aber trotzdem, das ist eine Menge Platz. Star Wars: Jedi Survivor – Das aktuell neueste Star-Wars-Abenteuer ist kein kleines Spiel, bietet viele große Welten und die wollen irgendwohin. Auf fast 150 Gigabyte kommt dieser Teil der Galaxis.

Xbox

Quantum Break – Mittlerweile fünf Jahre alt, aber zumindest hier immer noch ganz vorn dabei. Das ist natürlich nicht ganz fair, das Spiel selbst ist sicher nicht so groß, aber mehrere Stunden HD-Filmmaterial bringen Remedys unterschätzten Shooter auf über 170 Gigabyte .

– Mittlerweile fünf Jahre alt, aber zumindest hier immer noch ganz vorn dabei. Das ist natürlich nicht ganz fair, das Spiel selbst ist sicher nicht so groß, aber mehrere Stunden HD-Filmmaterial bringen Remedys unterschätzten Shooter auf über . Forza Horizon 5 – Dieser Racer ist jeden seiner 155 Gigabytes wert, die ihr braucht. Eine der schönsten Rennwelten, ach was, DIE aktuell schönste Rennwelt, hunderte Autos und schlechte Elektro-Musik brauchen halt ihren Platz.

– Dieser Racer ist jeden seiner wert, die ihr braucht. Eine der schönsten Rennwelten, ach was, DIE aktuell schönste Rennwelt, hunderte Autos und schlechte Elektro-Musik brauchen halt ihren Platz. Flight Simulator – Beim wahrscheinlich beeindruckendsten Titel der letzten Jahre kommt es ein wenig darauf an, aber wenn ihr alles installiert, was ohne Zusatzkosten im Spiel enthalten ist, dann kommt der Simulator auf stolze 150 Gigabyte. Das lässt sich mit den vielen Add-Ons noch erweitern. Meine DLC-F-14 allein bringt noch mal ein halbes Gig mit und das ist nur ein Flugzeug.

Die universelle Regel, dass man nie genug Speicherplatz haben kann, gilt also immer noch und wenn ihr eines der insgesamt vier Game Drives von Seagate gewinnen möchtet, dann beantwortet folgende Frage bis zum 26.12.2023:

Bitte aktviere JavaScript, um dieses Gewinnspiel sehen zu können.