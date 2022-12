Gewinnt 3-mal ein UBER RESPAWN Gaming Energy Drink Paket mit Shaker

Schlaf ist der natürliche Feind des Gamers. Es gibt so viele Spiele und sie müssen alle mit dem Rest des Lebens ausbalanciert werden. Arbeit, Familie, vielleicht gar noch ein anderes Hobby und natürlich Schlaf. Natürlich sollte man sich davon gelegentlich schon mal eine gesunde Dosis davon gönnen, am besten täglich, gibt es auch Gelegenheiten, wo man an einem Wochenende einfach mal durchmachen kann. Da will man wach bleiben und es gibt Wege, das wach und munter bis in die Morgenstunden zu schaffen. Da wir aber das Jahr 2022 haben, trinkt man da nicht eine primitive Bohnenbrause wie die Bohème des 19ten Jahrhunderts, sondern greift zu Hightech!

Wie wäre eine Mikrokapsel Koffein, die nicht gleich die volle Ladung Koffein in euer System übergibt, sondern dieses mikroverkapselt über Stunden kontinuierlich in euren Kreislauf bringt? Gibt es mittlerweile alles und rein vom Konzept her ist NEWCAFF-75 gar nicht so exotisch. Viele Medikamente funktionieren ähnlich und funktionieren bestens. Die UBER RESPAWN Energy Dring von OS Nutrition funktionieren genauso. Neben L-Tyrosin, Cholin-Bitartrat, Taurin, Ginseng-Extrakt und Pfeffer-Extrakt und ein paar Geschmacksstoffen – alles übliche Dinge eines solchen Drinks - findet ihr in dem Getränk kleine Kügelchen, die NEWCAFF-Mikrokapseln. Und die bringen euch dann durch die Gaming-Nacht, ohne dass ihr ständig die Kaffeekanne bereithalten müsst. Vegan ist UBER übrigens auch noch, da es weder Aspartam noch Acesulfam K enthält.

Wenn ihr mitspielt, könnt ihr eines von drei UBER RESPAWN Gamers Choice Bundles gewinnen. Sollte das der Fall sein, steht ihr vor der schweren Wahl des gesamten Katalogs von UBER, denn nur die Black Dragon Iconic Edition ist gesetzt. Hier bekommt ihr euer Koffein in der Geschmacksrichtung Drachenfrucht und Litschi gereicht. 400 Gramm erfrischend, wobei 5 Gramm eine Portion ist. Hält also ein Weilchen. Dann habt ihr bei der UBER RESPAWN Dose, noch mal 400 Gramm, die Wahl zwischen Pfirsich-Eistee und Himbeere.

Schließlich gehört dann noch AMBROSIA dazu. Ja, Götter-Nahrung. Dieser Zusatzmix enthält einen ganzen Schwung an allen wichtigen Vitaminen. E, D, K, C, diverse Bs, dazu Magnesium, Calcium, Eisen, Zink und mehr von dem guten Zeug. Damit ihr nicht nur wach bleibt, sondern euer Körper auch noch bekommt, was er sonst so benötigt. AMBROSIA gibt es als rote oder exotische Früchte, Orange, Kirsche und Himbeere Geschmack. Ihr habt da die Wahl. Und das alles abzurunden, gibt es noch einen UBER RESPAWN Shaker, denn funktioniert das Ganze: Ein wenig UBER oder AMBROSIA rein, mit Wasser auffüllen, schütteln, fertig, die Nacht lang durchzocken. Die gesamte UBER Collection von OS Nutrition findet ihr hier.

Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten