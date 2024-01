Wie gefällt euch Prince of Persia: The Lost Crown?

Vor einer Woche ist Prince of Persia: The Lost Crown erschienen und ihr hattet ein paar Tage Zeit, euch eine Meinung zu bilden. Sofern ihr es denn schon gekauft habt.

Falls ja, würden wir gerne eure Meinung zum neusten Teil der langjährigen Reihe hören. Habt ihr Spaß? Oder eher nicht?

Ein lohnenswertes Abenteuer?

Teilt uns in der nachfolgenden Umfrage (und gerne ausführlicher in den Kommentaren) mit, wie ihr The Lost Crown findet.

Und wir möchten auch noch von euch wissen, wie ihr The Lost Crown im Vergleich mit den anderen Teilen der Reihe findet. Welches ist das beste Prince of Persia? Nachfolgend könnt ihr darüber abstimmen: