Gewinnt ein aktives Boxenset der Firma Nubert - Die nuBoxx A-125 pro überzeugt als kleiner Alleskönner

Heute zum vierten Advent gibt es etwas richtig Schickes und Wohlklingendes, nämlich ein Boxen-Set der Firma Nubert. Die traditionellen Boxenhersteller aus dem sicher schönen Schwäbisch Gmünd produzieren seit Jahrzehnten herausragende Boxen mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis, wovon ihr euch im Store vor Ort überzeugen könnt. Oder ihr bestellt was und könnt 30 Tage zu Hause testen, ob das die richtigen Boxen für euch sind.

Hier und heute könnt ihr ein kleines Aktiv-Set aus der aktiven nuBoxx Reihe gewinnen, ein nuBoxx A-125 pro Set im Wert von 438 Euro. Die kleinen Boxen sind eine Universal-Angelegenheit für alle Lebenslagen, denn die 2-Wege-Boxen bringen vier aktive Digitalverstärker mit je 40 Watt Musikleistung mit. Das reicht von dekadentem Schreibtisch-PC-Boxen hin zu kleiner Party-Beschallung für alles aus. Einen satten Bass bringen die 118mm-Tiefmitteltöner mit ein, während die 25mm Hochtöner für die Feinheiten am oberen Ende des Spektrums sorgen.

Anschlussfreudig sind die kleinen Nuberts allemal. Die nuBoxx A-125 pro bringt einen Bluetooth-Empfänger mit, der dank AptX-HD und AAC-Support eure Musik bestens weiterbefördert und zur Geltung bringt. Natürlich gibt es einen traditionellen AUX-Eingang, aber auch einen optischen und einen Coax-Digital-Eingang. Schließlich findet ihr sogar noch einen USB-C-Eingang, um alles abzurunden. Dank des DAC mit einer High-Res-Auflösung von 192kHz/24Bit kann das nuBoxx A-125 Pro sogar als sehr wertige Soundkarte direkt und ohne Umwege am USB-Eingang überzeugen.

Gesteuert wird das alles über eine eigene Fernbedienung, sodass ihr hier eigentlich eine kleine Stereoanlage gewinnt, die komplett in dem niedlichen Gehäuse sitzt. Nur für den Zuspieler müsst ihr sorgen und da ist vom Handy über den PC bis hin zu einem Blu-Ray-Player alles willkommen. Dank des niedlichen Formats müsst ihr euch nicht mal dauerhaft bei der Nutzung entscheiden, denn die nuBoxx A-125 pro lässt sich, wenn es dann mal wieder wärmer wird, auch schnell für einen Abend in den Garten bewegen. Wem der schon ziemlich dicke Bass der kleinen Boxen nicht reicht – der sehr erstaunlich und präzise für die kleine Größe daherkommt -, der kann die nuBoxx A-125 pro auch mit einem aktiven Subwoofer von Nubert erweitern. Eure Nachbarn werden begeistert sein, dass sie jetzt noch mehr von diesem schicken Set abbekommen! Sollte es doch mal zu viel werden, dann könnt ihr den Bass auch getrennt an der Fernbedienung direkt ein wenig runterregeln. Die nubert nuBoxx A-125 pro sind also ein Set für alle Lebenslagen und viele Einsatzzwecke. Mehr über Nubert und alle ihre Boxen-Sets und mehr erfahrt ihr auf der Webseite von Nubert.

Der Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

