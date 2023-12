Gewinnt ein Apple iPhone 15 mit World of Tanks Blitz und Vinnie Jones - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 12.12.2023

Heute verlosen wir einen richtig schicken Gewinn: ein iPhone 15 schwarz mit 128 GB! Schick im Sinne von, dass dieses Gerät bestimmt irgendwelche Design-Preise gewonnen hat und dann darauf auch World of Tanks Blitz läuft. Wargaming spendierte diesen herausragenden Gewinn, passend zu ihrer nicht mehr ganz Mobile-Version von World of Tanks Blitz.

Nicht mehr ganz, weil ihr seit geraumer Zeit schon World of Tanks Blitz auch auf dem PC spielen könnt. Es ist Free-to-Play, einem schnellen Download mal eben zwischendurch steht nicht viel im Weg und eben mal zwischendurch ist eh das Motto von Blitz. World of Tanks ist ein relativ komplexes Spiel mit großen Maps und eine Runde kann sich schon mal eine Viertelstunde hinziehen. Blitz ist im Vergleich auf kleinere Teams ausgelegt – 7 Spieler pro Seite. Zwei Teams auf definierten Maps und wenn ein Spieler abgeschossen wird, dann ist er aus der Runde raus. Das Ganze dauert dann eher 5-10 Minuten. Perfekt für den mobilen Betrieb, wo ihr vielleicht nur ein wenig Fahrzeit im Bus überbrücken möchtet.

Auch die Zahl der Panzer wurde für Blitz etwas zurückgeschraubt. Statt über 700 sind in Blitz schätzungsweise um die 400 dabei. Diese sind in 10 Ränge einsortiert, wobei die Panzer immer interessanter werden, je höher der Rang ausfällt. In den unteren Bereichen habt ihr weit verbreitete Massenware aus der Anfangszeit des Zweiten Weltkriegs, dann geht es hoch zu den berühmt-berüchtigten weiter entwickelten Panzern und auf den höchsten Rängen finden sich dann teilweise wilde Modelle. Die Maus ist zum Beispiel hier, der ironisch betitelte überschwere Riesenpanzer, der nie zum Einsatz kam. Auch andere experimentelle Modelle oder ein paar Panzer aus späteren Jahrzehnten füllen diese Ränge.

Wie auch World of Tanks widerstand Blitz der Versuchung, ein Pay-to-Win-Spiel zu sein. Ihr könnt zwar besondere Panzer mit Geld kaufen, so wie auch spezielle Munition, aber letztere könnt ihr euch auch erspielen und erstere sind nie die besten ihrer Klasse. Das sind dann die besten Panzer eines Ranges, die allen Spielern zugänglich sind. Voll ausgebaut werden diese Panzer immer gegen Kauf-Panzer bestehen und es gibt keinen Panzer ohne Schwachstellen, die man ausnutzen kann. Das gilt unabhängig davon, ob ihr sie so im Spiel bekommen oder gegen Geld in eure Garage geschoben habt.

Dabei legt Wargaming viel Wert auf die Details der verschiedenen Panzer und dass keiner der hunderten von Panzer ein bezahlter Überflieger ist, wird klar, wenn man einen Blick auf die Statistiken wirft. Es gibt nur wenige Panzer, die eine Siegrate von über 50 Prozent haben und nur wenige unter 45. Aber auch solche Panzer können Spezialisten sein, die in fähigen Händen und/oder in einem guten Team ihre Rolle haben. Gerade in den hohen Rängen findet ihr sehr ausgewogene Verhältnisse und ein ausgewogenes Balancing war Wargaming schon immer wichtig. Und um noch einmal auf das Free-to-Play zurückzukommen: Ihr findet zwar Bezahlpanzer unter denen mit den höchsten Siegraten, aber nicht so viele. Die meisten Plätze gehören Panzern, die so freischalten könnt.

Auf fast 40 Karten, die durchrotiert werden, geht es dann zur Sache. Mal als reines Schützenfest, mal müssen Positionen gehalten werden. Manche Karten sind offener und erfordern andere Taktiken als Gefechte in engen Canyons oder Wäldern mit niedrigen Sichtweiten. Modi wie Skirmish haben kleinere Teams auf kleineren Karten – 5 Spieler pro Seite –, es gibt immer Events mit speziellen Aufgaben. Um diese mit Anstand bewältigen zu können, müsst ihr euch aber zumindest ein wenig mit euren Panzern vertraut machen. Und natürlich auch denen des Gegners, denn wenn ihr nicht wisst, wo bei einem der Gefährte der Schwachpunkt ist, dann wird sich das schnell rächen. Keine Sorge, World of Tanks Blitz wird euch nicht gleich gegen hohe Ränge in die Schlacht werfen, ihr habt Zeit alles kennenzulernen und vor allem eure Panzer aufzurüsten.

World of Tanks Blitz hat eine beeindruckende Grafik, die es euch ermöglicht, tief in diese Welt einzutauchen. Das Spiel bietet hoch detaillierte und historisch korrekte Panzermodelle, wunderschön gerenderte Karten und beeindruckende Umgebungen. Die Panzer sind aufwändig gestaltet und zeigen ihre charakteristischen Eigenschaften und historische Authentizität. Explosionen, Rauch und die Zerstörung der Umgebung sorgen für einen realistischen visuellen Effekt und schaffen eine dynamische Atmosphäre auf dem Schlachtfeld. Das Spiel World of Tanks Blitz bietet auf verschiedenen Plattformen ein visuell faszinierendes Erlebnis durch Wetter- und Landschafts-Effekte sowie die sorgfältig ausgeführten Panzertexturen. Diese Grafiken tragen entscheidend zur Gesamtwirkung des Spiels bei und verstärken das Gefühl, in die Welt der Panzerkämpfe einzutauchen.

Über zig Verbesserungsbäume könnt ihr an jedem Panzer herumschrauben und ihn aufwerten. Natürlich gibt es auch jede Menge kosmetische Verschönerungen, die ihr in den Events abstauben oder auch kaufen könnt. In diesen Events trefft ihr immer wieder auch illustre Celebrities. Wir hatten schon Arnold Schwarzenegger und Iron Maiden, aktuell ist es Vinnie Jones, der sich sonst als Fußball- und Film-Star vorstellen dürfte und nun einen Job als Tank-Commander innehat. Wenn ihr euren Panzer mit ein paar Weihnachts-Items bestücken möchtet, dann gibt er euch die passenden Quests und Aufträge.

Davon gibt es jede Menge aktuell: Im Abonnement Advents-Riesenrad könnt ihr euch den IS-2 Shielded gratis abholen, indem ihr euch an 15 Tagen hintereinander in World of Tanks Blitz anmeldet. Habt ihr alle Teile des Zertifikats zusammen, bekommt ihr den schweren Premiumpanzer direkt in eure Garage geliefert. Andere Belohnungen im Riesenrad sind eine neue Tarnung, der Auftrag „Chief“, Gold Booster und mehr.

Dann ist da das Event Winterfest. Wenn ihr alle Abschnitte dieses Events abschließt, gehört euch der Stufe-8-Panzer Chrysler K. Der schwere Panzer hat einen weit nach hinten versetzten Turm, der dem Chrysler K einen Vorteil auf engen Karten gibt und gleichzeitig genug Beweglichkeit mitbringt. Im Winterfest gibt es aber auch noch mehr zu holen. Die zweite Belohnung ist die Schneekugel, die ihr schütteln könnt. Das Ergebnis? Ihr bekommt einen Panzer der Stufe 7 bis 10, mit ganz viel Glück sogar den neuen Stufe-10-Panzer XM66F. Der XM66F ist ein kompakter und weniger Jagdpanzer, der strategisch geschickt geparkt werden will, um seine Reichweite, hohe Feuerrate und massiven Schaden pro Minute auszuspielen.

Ihr könnt direkt mit World of Tanks Blitz loslegen, hier geht es zu den World of Tanks Holiday Ops.

Wenn ihr also World of Tanks Blitz mit Stil spielen wollt und das iPhone 15 gewinnen, dann beantwortet diese Frage bis zum 26.12.2023:

