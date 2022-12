Gewinnt ein Bowers & Wilkins Px7 S2 ANC-Headset: Hört sich immer gut an und lässt euch immer gut aussehen

Ein weiteres Highlight aus der Welt des Klangs: Heute am 20.12. verlosen wir ein Headset von Bowers & Wilkins. Nein, es ist nicht das Px8 in der 60 Jahre James Bond Edition, das wir alle gerne hätten, es ist „nur“ das Bowers & Wilkins Px7 S2 in klassischem Schwarz und im Wert von ca. 400 Euro. Stylisch, edel und für alle Lebenslagen bestens gerüstet.

Das Px7 S2 ist, wie der S2-Zusatz andeutet, eine Weiterentwicklung des äußert erfolgreichen ersten Px7. Bowers & Wilkins nahm alles an diesem Set, was gut war und verbesserte es noch einmal. Für den perfekten Sound wurden die 40 mm Treiber weiterentwickelt und stehen nun exakt so zu den Ohren, wie es sein muss, um den 24-Bit-Sound des Hi-Res-Wandlers ideal auf eure Ohren zu bringen. Ihr bekommt mit dem Px7 S2 einen detaillierten, natürlichen und mitreißenden Sound und das, egal wo ihr seid.

Dafür sorgt das noch einmal verbessere aktive Noise-Cancelling-System, das mit sechs Mikrofonen zum einen dafür sorgt, dass ihr von außen durch nichts gestört werdet. Bitte im Straßenverkehr mit Vorsicht genießen, der Effekt ist so gut, dass ihr schnell wichtige Ereignisse um euch herum verpassen könntet. Auch für perfekte Sprachqualität ist mit dem Bowers & Wilkins Px7 S2 gesorgt, ihr versteht euren Gesprächspartner kristallklar und auch euch kann man in höchster Qualität hören.

Dafür, dass ihr das Px7 S2 gar nicht mehr abnehmen wollt, sorgen die edlen Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff, die eure Ohren umschließen und euch genau euren Sound über Stunden ohne bequem genießen lassen. Das schlicht-elegante Design wird von einem edlen Stoffüberzug an Muscheln und Bügel abgerundet, sodass ihr, wenn ihr mit Kopfhörern noch klitzekleines bisschen besser aussehen wollt, nur eins tun könnt: Ihr müsst wohl zur Px8 007 Edition greifen. Mehr über den und natürlich vor allem den Px7 S2 findet ihr auf der Homepage von Bowers & Wilkins.

