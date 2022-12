Gewinnt ein Epos H3Pro Hybrid Gaming-Headset im Wert von 279 Euro!

Tag sechs unseres Adventskalenders ist gekommen und bringt euch ein schönes neues Gaming-Headset mit, wenn ihr denn Glück habt und bei diesem Gewinnspiel von der Glücksfee gezogen werdet. Bis zum 24. Dezember gibt es jeden Tag – immer am Morgen – etwas Neues zu gewinnen. Aber keine Sorge, falls ihr es mal einen Tag vergesst: Bei allen Gewinnspielen in unserem Eurogamer.de Adventskalender könnt ihr bis zum 26. Dezember, also dem zweiten Weihnachtsfeiertag, noch mitmachen.

Heute, am 6. Dezember, liegt in unserem Adventskalender ein Epos H3Pro Hybrid Gaming-Headset von Epos im Wert von 279 Euro. Nicht wenig Geld für ein Headset, aber das gute Stück, das wir hier in der Farbe Racing Green verlosen, hat dafür auch einiges zu bieten.

Das H3Pro Hybrid überzeugt dabei als Hybrid-Headset besonders mit seiner Flexibilität. Einerseits besteht die Möglichkeit einer Bluetooth-Verbindung, andererseits ist auch eine Wireless-Verbindung über das enthaltene USB-Dongle möglich. Und auch per 3,5mm-Kabel lässt es sich mit verschiedenen Geräten verbinden.

Kompatibel ist das H3Pro Hybrid mit verschiedenen Gaming-Geräten.

Die Laufzeit liegt je nach Verbindungsart bei bis zu 38 Stunden. Zusätzlich könnt ihr dank ANC von einer verbesserten Geräuschunterdrückung profitieren, die sich optional hinzuschalten lässt. Damit eliminiert ihr Umgebungsgeräusche und könnt vollständig in euer Spiel, den Film oder die Musik eintauchen – ganz egal, womit ihr euch gerade befasst.

Weiterhin verwendet das H3Pro Hybrid Dualmikrofon-Technologie. Das heißt, dass es einerseits einen Mikrofonarm gibt, der magnetisch mit dem Headset verbunden und sich einfach abnehmen lässt. Außerdem gibt es noch ein sekundäres Mikrofon, das direkt in die Hörmuschel eingebunden ist.

Das H3Pro Hybrid in Racing Green.

Das Headset bietet Premium-Audio und ermöglicht auch 7.1 Surround Sound, mit dem Dongle habt ihr eine verzögerungsfreie Verbindung, die natürlich beim Gaming wichtig ist. Und die Flexibilität setzt sich bei den Einstellungen fort, die ihr mit der Epos Gaming Suite am PC vornehmen könnt.

Kurzum: Ein Headset, das viel verspricht, viel hält und toll klingt. Und das bei maximaler Flexibilität. Noch mehr Gaming-Produkte von Epos findet ihr wiederum auf der offiziellen Webseite.

Der Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

