Gewinnt ein NZXT H6 Flow RGB PC-Gehäuse mit Glasseiten und viel Platz - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 19.12.2023

Heute gibt es eine Menge interessante Einblicke zu gewinnen, die PC-Gamer sicher zu schätzen wissen. Wir verlosen zusammen mit NZXT ein sehr spezielles PC-Gehäuse, das euch eure Hardware neu erleben lässt.

Schließlich muss man sich auch mal die Frage stellen: Was nützt eigentlich die schicke neue Grafikkarte wirklich, wenn man sie gar nicht sehen kann? Wozu hat man extra für den Speicher bezahlt, der Rally-Streifen auf seinen Kühlern hat, statt funktional auszusehen? Und wozu das teure Mainboard im limitierten Farbdesign, wenn es hinter einem schwarzen Blech verschwindet? Sicher, Leistung und Performance bei dem, was auf dem Monitor passiert, das ist eine Sache. Aber wie jeder weiß, der mal einen 15-Sekunden TikTok-Clip einer Auto-Tuning-Show gesehen hat (sorry, mehr Erfahrung habe ich nicht in dem Bereich, aber für diese Erkenntnis reichte es): Es kommt auf die Unterbodenbeleuchtung und nicht den Motor an.

Da hilft euch NZXT mit dem H6 Flow RGB. Der weiße Mid-Tower im kompakten Design fällt auf den ersten Blick auf. Asymmetrisches Design, die eine Seite und die Front aus ultraklarem, gehärtetem Glas, dazu RGB-Beleuchtung an den drei vorinstallierten 120 mm F120Q Airflow Lüftern. Das reicht zwar schon für eine sehr effektive Kühlung des großzügigen Gehäuses, aber wie es sich beim Modding gehört, ist das nur der Anfang. Das H6 Flow RGB bietet Platz für noch mal drei 120 mm Lüfter oben, zwei im Boden und einen an der Rückseite. So entsteht ein konstanter Luftstrom rein zu zwei Seiten und wieder raus an zwei anderen. Kein Kubikmillimeter Luft bleibt so unbewegt.

Dass man alles durch das Glas des H6 Flow RGB sieht, hat natürlich auch Nachteile. So wie eine Villa mit kompletten Glasfronten immer aufgeräumt sein muss, wenn man nicht das Gespött der Nachbarschaft sein will, dürfen hier auch nicht die Kabel rumliegen, als würde keiner hingucken. Deshalb bietet das Gehäuse für die Kabel breite Kanäle mit Befestigungsbändern, um alles ordentlich aufzuräumen. An alles heranzukommen ist auch kein Problem. Seiten, Front und Oberseite lassen sich ohne Werkzeug abnehmen, sodass ihr jederzeit Zugang zu den Schätzen im Inneren habt.

Der Platz im H6 Flow ist auch großzügig bemessen. Wasserkühlung bis zu 360 mm finden hier Platz, die Grafikkarte darf bis zu 365 mm messen. So groß sind aktuell nicht mal die großen 4090-Karten, das sollte also genug Platz für ein Weilchen sein. Auch sonst ist genug Raum für ein ATX-Board da, ein großes 200 mm Netzteil und sieben Slots sind an der Rückseite vorhanden. Mit anderen Worten: Passt alles rein, hält alles kühl und sieht nach was aus. Um das NZXT H6 Flow RGB zusammenzufassen.

Wenn ihr euren PC in einer neuen, so schicken wie funktionalen Hülle sehen wollt, dann müsst ihr bis zum 26.12.2023 diese Frage beantworten:

