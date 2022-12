Gewinnt ein Set aus der ungewöhnlichen Rundum-Maus Lexip Pu-94, Mauspad und Steelplay Impulse Headset

Heute am 16.12.2022 gibt es wieder Hardware zu gewinnen, und zwar ein Set aus Maus, Pad und Headset. Aber die Firma Pixminds stellte nicht irgendeine Maus zur Verfügung, sondern ein bis heute recht ungewöhnliches Exemplar.

Die Lexip Pu-94 sieht nur auf den ersten Blick aus wie jede andere Maus. Handauflage, zwei Tasten vorn, ein Scrollrad dazwischen, was ist denn jetzt das Besondere. Nun, dafür legt man die Hand auf und siehe da, die wackelt ganz schön, die Pu-94. Und zwar in alle Richtungen ein paar Millimeter. Das ist so gewollt, denn der Körper liegt auf einer Art analogem Stick auf und mit zarten Handbewegungen lenkt ihr dann die Spielfigur oder den Cursor direkt mit dieser Bewegung. Das ist sehr fein abgestimmt, sodass diese Bewegung für die Feinarbeit ideal ist, sei es ein Sniper-Shot oder Pixelgenauigkeit in Photoshop.

Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, das will ich nicht leugnen. Damals nutzt ich dieses Feature deutlich weniger bei Games – so gar nicht – aber sehr viel bei eben Photoshop. Die zweite Besonderheit ist ein kleiner Stick auf der linken Seite, den ihr dann mit dem rechten Daumen leckt. Auch dieser ist ein 360-Grad-Stick, der sich frei belegen lässt. Das ist am Ende dann vor allem für CAD-Anwendungen gedacht oder andere frei bewegliche räumliche Dinge. Elite Dangerous zum Beispiel oder andere Space-Simulatoren, wo man alle Bewegungsachsen benötigt. Das ist recht speziell, aber wenn man es mal brauchte und dann die Pu-94 in der Hand hatte, möchte man sie auch nicht mehr missen. Damit diese dann mit ihren fast schon absurd widerstandsfreien Füßchen umhersaust, gibt es noch das Lexip B5 Mauspad dazu.

Das Steelplay Impulse Bluetooth Headset sorgt dann für den richtigen Sound: Es ist mit dem PC, Macbook, Handys und Tablets per Bluetooth kabellos nutzbar und alle Konsolen wie Switch, PS5 oder Xbox lassen sich per 3,5mm Klinke anschließen. Das sehr leichte Steelplay Impulse lässt sich einfach über USB-C laden und wenn es voll aufgeladen ist, habt ihr für bis zu 28 Stunden vollen Soundgenuss. Dank des abnehmbaren Mikrofons könnt ihr das Steelplay Impulse auch als alltagstauglichen Kopfhörer nutzen. Wenn ihr das Set aus Lexip Pu-94 Maus, B5 Mauspad und Steelplay Impulse im Wert von etwa 150 Euro gewinnen möchtet, dann macht hier einfach mit. Mehr zu den Produkten von Lexip, Steelplay und mehr erfahrt ihr auf der Seite von Pixminds.

Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten