Gewinnt ein Set aus Glorious Custom-Keyboard und High-End-Gaming Maus von Caseking - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 15.12.2023

Heute wird eine Maus und Tastatur verlost. Halt, hierbleiben, ich weiß, das ist ein sehr banaler Gewinnspielsatz, den man häufiger in diesem Hobby zu lesen bekommt, aber was wir hier mit Caseking verlosen, ist alles andere als eine normale Tastatur. Okay, die Maus ist relativ normal. Wenn High-End-Gaming-Maus mit allen Extras normal ist.

Fangen wir also mit der Maus an, dem unscheinbar klingenden Model D 2 Pro Wireless von Glorious. Der D 2 sieht man auf den ersten Blick nicht unbedingt die 140 Euro oder die inneren Werte an, denn die nur 62 Gramm leichte Maus kommt so schlicht daher, wie es nur wird. Nun, einen BAMF-2.0-Sensor kann man von außen genauso wenig sehen wie optisch 100M-Switches, beides Glorious-Eigenentwicklungen. Mit dem Wireless-2.4-Funk-Dongle kommt die D 2 auf eine 4000 Hz Polling-Rate, per USB-Kabel sogar auf 8000 Hz.

Der BAMF-Sensor muss da mithalten können und liefert eine bis zu gehende 26.000 DPI-Abtastung, die sich entweder über die umfangreiche Software einstellen oder an der Unterseite in vier über die Software definierbaren Stufen umschalten lassen. Hier könnt ihr natürlich die Lift-Off-Distanz und sogar die Entprellzeit zwischen den Mausklicks von 0 bis 16 Millisekunden auf das genaueste definieren.

Dies funktioniert dank der optischen Speed Switches von Glorious, die keinen physischen Kontakt auslösen, sondern mit Infrarot arbeiten. Die Auslösezeit liegt damit bei nur 0,2 Millisekunden, deutlich schneller also als die Millisekunde eines physischen Switches. Als Bonus bedeutet das auch eine weit höhere Lebensdauer von etwa 100 Millionen Klicks, da es keine physische Abnutzung eines Switches gibt, sondern nur an der Taste selbst und die halten fast generell ewig.

Um die 100 Millionen Klicks an Lebensdauer der D 2 einmal einzuordnen: Eine harte Gaming-Session in einem Klick-intensiven Game kann bis zu 1000 Klicks pro Stunde bedeuten. Ist das eine wissenschaftliche Zahl? Ich habe sie in einem Forum im Internet gefunden, also ja, auf jeden Fall. Aber es klingt nicht abwegig und daher rechne ich das jetzt mal in Maus-Lebenszeit für die D 2 um und das wären 11,5 Jahre Non-Stop-Powerklick-Gaming. Ausgehend davon, dass Dinge wie Leben, Arbeit und Sonstiges dazwischenkommen, gibt es eine echte Chance, dass ihr in diesem Leben keine weitere Maus nach der D 2 braucht. Wenn man bei solchen Dimensionen angekommen ist, wirken die 80 Stunden Laufzeit des Akkus fast mager, aber für eine so leichte Maus ist das wirklich beeindruckend.

Passend zur Glorious D 2 gibt es das passende Stealth XXL Mauspad. Sicher, wer mit 26K-DPI arbeitet, braucht eigentlich nur die Fläche eines Bierdeckels, um einen 8K-Monitor abzudecken. Aber wer wie ich gern mit kleineren Zahlen ans Maushandwerk geht, der weiß, dass eine Mausmatte nie groß genug sein kann. Diese hier bringt das mit fast einem halben Quadratmeter an die Grenze: Mit 91x45 cm Fläche ist die XXL-Matte raumgreifend und lädt ein, auch Keyboard, Kaffeetasse und Deadpool-Bobblehead zu beherbergen.

Das plus die D 2 an sich wäre schon ein schicker Gewinn, aber wir gehen jetzt nahtlos zu Highlight über, denn hier ist die Tastatur, die dann auf diesem XXL-Mauspad auch noch Platz finden wird: ein Haufen Einzelteile von Glorious. Richtig gelesen, ihr gewinnt keine fertige Tastatur, sondern folgt dem Trend der Pros, die sich nicht mit Serie zufriedengeben, sondern auf Custom-Build setzen.

Zugegeben, ihr startet mit der „Anfänger“-Version dessen und gießt die Fassung nicht selbst in einer eigens eingerichteten Schmiede mittels einem über Generationen vererbten Familienrezept für Speziallegierungen. Und falls ihr einen solchen DIY-YouTube-Channel findet, glaubt nicht alles, was ihr seht. Wahrscheinlich gibt es einen Cut und dann legen auch diese Leute sich ein Glorious GMMK Pro Black Slate 75% TKL Barebone zurecht, denn das ist eine ausgezeichnete Grundlage für eine Custom-Tastatur.

Der Barebone kommt im reduzierten 75%-Format daher, ohne numerischen Block, also schön kompakt, was kurze Wege für die Hand über die gesamte Fläche hinweg bedeutet. Aber groß genug, dass der Cursor-Block noch vorhanden ist. Ich hatte mal eine 60% ohne dedizierte Cursor und mein IBM-Spring-Switch-trainiertes Hirn kam an seine Grenzen. 75% ist ein idealer Kompromiss.

Die Glorious GMMK Pro bietet euch einen hochwertigen Rahmen aus CNC-gefrästem Aluminium mit einer Geräuschdämpfung aus Schaumstoff dazwischen. So bekommt ihr ein ausgezeichnetes Tippgefühl, ohne den Eindruck auf Metall herumzuhacken, was immer ein Bonus ist. Dazu kommt auch, dass die Switches nicht nur sicher sitzen, sondern dies in fertig verschraubten GOAT-Stabilisatoren tun, die dafür sorgen, dass keine Taste wackelt. Nicht mal die notorisch dafür bekannte Space-Taste bewegt anders als sie das soll.

Auf der elektronischen Seite ist Anti-Ghosting und echtes NKRO bei so einem Keyboard natürlich selbstverständlich. Die Windows-Taste lässt sich sperren und der Drehregler frei programmieren und nutzen. Natürlich ist das USB-Kabel abnehmbar – 1,8 Meter werden mitgeliefert – und bunt wird es auch: Die Glorious GMMK Pro kommt mit seitlichen RGB-Rally-Streifen daher und jede Taste hat ihre eigene südlich ausgerichtete RGB-Beleuchtung. Ich nehme an, dass „südlich“ für zum Nutzer ausgerichtet steht? Ihr dürft mich gern aufklären. Und wer ambitioniert ist, das Barebone ist kompatibel mit QMK und VIA Open-Source-Firmware.

So ein Barebone allein macht natürlich einen etwas traurigen Eindruck auf der XXL-Mausmatte, daher spendiert Caseking auch gleich noch drei Sätze an Glorious Lynx-Switches dazu. Die linearen Switches mit einem Auslösedruck von 60g haben einen konstanten Schaltweg ohne haptischen Auslösepunkt – was bedeutet, dass es keinen kurzen Widerstand auf halber Strecke oder etwas in der Art gibt, nur den Anschlag mit einer direkten Auslösung, lange bevor dieser Weg beendet ist. Die Lynx-Switches sind passend zur Beleuchtung GMMK Pro Barebone SMD-LED-kompatibel und natürlich sind sie ab Werk geschmiert für lange, tadellose Lebensdauer. Werkzeug zum Einsetzen und leichtem Wechsel darf nicht fehlen und tut es auch nicht, ihr bekommt alles, was gebraucht wird, um die Switches auf dem GMMK Pro zu montieren.

Auf den Kreuz-Cap-kompatiblen Lynx-Switches direkt zu tippen wäre natürlich ebenso anstrengend wie verwirrend, daher gibt es einen Satz Glorious GPBT Keycaps im DE-Layout dazu. 115 Kappen aus robustem, teilkristallinen PBT in der sommerlichen Farbe Carribean Ocean bekommt ihr für den Start. Mit dabei sind dann noch 10 Tasten extra, um das Layout zu personalisieren. Das stabile Material mit der per Sublimationsdruck aufgebrachten Beschriftung, die besonders langlebig und abriebfest ist, ist nicht lichtdurchlässig. Daher sorgt die RGB-Beleuchtung des Keyboards durch die Switches mit diesen Caps für eine Unterboden-Beleuchtung der Tasten. Und seit dem cineastischen Großereignis Tokyo Drift wissen wir alle, dass das die beste Art der Beleuchtung ist. Nehme ich an, habe das Ding nie geguckt, die 18 Sekunden Trailer, die ich wahrnahm, bevor mein Gehirn eine Notabschaltung vornahm, deuteten das aber an. So oder so, sollte euch der Karibische Ozean mal nicht mehr liegen, dann hat Glorious jede Menge andere Sets im Angebot, von Arctic White über Rain Forest und Celestial Fire bis Black Ash ist alles dabei.

Also, ihr habt das volle Programm, das Caseking hier verlost. Eine High-End-Maus und eine Custom-Tastatur der Extra-Klasse, die euch vielleicht einen ganz neuen Aspekt des Hobbys zeigt, den ihr noch nicht kanntet. Tastatur hat jeder, ihr habt Custom-Setup. Wenn ihr dieses tolle Set von Caseking gewinnen möchtet, dann beantwortet bis zum 26.12.2023 diese Frage:

