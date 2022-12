Gewinnt ein Turtle-Beach-Bundle: Das Stealth Gen 2 MAX und ein Recon Controller warten auf euch

In fünf Tagen ist Weihnachten. Das ist auf der einen Seite toll, denn dann haben die meisten von euch frei und können mit ihren Familien zusammenkommen und feiern. Allerdings bedeutet das auch, dass sich unser Gewinnspiel bald dem Ende zuneigt. Nutzt also eure Chance, um euren Namen in den Topf für das heutige Bundle zu werfen. Diesmal könnt ihr ein Stealth 700 Gen 2 MAX in der PlayStation-Version sowie den Recon-Controller von Turtle Beach gewinnen.

Das Mikrofon lässt sich hochklappen und verschwindet fast in der schwarzen Ohrmuschel des Stealth 700 Gen 2 MAX.

Mit dem Turtle Beach Stealth 700 Gen MAX 2 erhaltet ihr ein Headset, das von vielen bekannten Publikationen hervorragende Bewertungen erhalten hat und zu einem der besten Headsets des Jahres zählt. Das Gaming-Headset ist besonders gut für Spieler am PC und der PlayStation geeignet, kann aber auch an der Nintendo Switch verwendet werden. Die zu gewinnenden Kopfhörer sind in schlichtem Schwarz gehalten und passen so zu jedem Set-up.

Das Stealth 700 besticht mit 3D-Raumklang, einem hohen Komfort und Bluetooth-Funktion, damit ihr das Headset auch am Smartphone nutzen könnt - egal, ob iOS oder Android. Mit der Companion-App könnt ihr außerdem Audioeinstellungen und andere Optionen verwalten.

Viele Bedienelemente sorgen für viel Flexibilität und Optionen auch ohne Software.

Turtle Beach setzt mit den luftdurchlässigen Ohrpolstern auf kühlen Komfort, mit dem Flip-to-mute-Mikrofon auf flexibles Sprechen und ihr erhaltet mit den 50mm-Nanoclear-Lautsprechern einen guten Gaming-Sound.

Passend dazu verschenkt Turtle Beach hier auch noch einen Recon-Controller in der neuen Farbe "Arctis Camo". In diesen Controller für Xbox und PC könnt ihr jedes kabelgebundene Headset stecken, ihr erhaltet Vibrations-Feedback und ihr könnt sogar die Empfindlichkeit der Thumbsticks einstellen, um in Shootern noch besser zu treffen. Zusätzlich verbessert das Gamepad den Klang so, dass ihr Schritte und andere Geräusche besser orten könnt.

Das Recon-Gamepad von turtle Beach unterstützt euch sogar beim Spielen.

Die Kopfhörer kosten derzeit 149,99 Euro, den Controller bekommt ihr für 64,99 Euro im offiziellen Shop von Turtle Beach. Das Bundle hat also einen Wert von über 200 Euro. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Turtle Beach für dieses schöne Gaming-Türchen in unserem Adventskalender!

Wenn ihr das Paket von Turtle Beach gewinnen möchtet, müsst ihr nichts weiter tun, als uns eure E-Mail-Adresse im dafür vorgesehenen Feld weiter unten einzugeben. Wir wünschen euch eine schöne letzte Woche vor Weihnachten und ein paar erfolgreiche Matches.

Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

