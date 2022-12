Gewinnt eine Sonos Ray Soundbar im Wert von 299 Euro!

Da ist er wieder, der Dezember. Weihnachten naht und pünktlich zum Monatsstart erwartet euch auch wieder unser neuer Adventskalender. Bis zum 24. Dezember gibt es jeden Tag – immer am Morgen – etwas Neues zu gewinnen. Aber keine Sorge, falls ihr es mal einen Tag vergesst: Bei allen Gewinnspielen in unserem Eurogamer.de Adventskalender könnt ihr bis zum 26. Dezember, also dem zweiten Weihnachtsfeiertag, noch mitmachen.

Um in diesem Jahr angemessen in unserem Adventskalender zu starten, bescheren wir euch fürs Jahr 2023 einen besseren Sound! Hoffen wir zumindest, sofern ihr nicht schon eine mega teure Heimkino-Anlage habt, die das nächstgelegene Kino dagegen verblassen lässt. Wie dem auch sei, wenn ihr noch keine Soundbar habt, werdet ihr mit der Sonos Ray in Schwarz, die uns freundlicherweise von Sonos zur Verfügung gestellt wurde, definitiv euren Hörgenuss verbessern.

Die kompakte Soundbar Sonos Ray bringt beeindruckenden Sound für ihre Größe direkt nach Hause, Sonos spricht gar von Blockbuster-Sound.

Ihr könnt die Sonos Ray auch an die Wand hängen.

Dank der Ray ist es dabei so einfach wie noch nie zuvor, sein erstes Home Entertainment System aufzubauen oder ein bestehendes System zu erweitern. Ihr könnt das ganze System mithilfe weiterer Sonos-Produkte noch vergrößern, wenn ihr möchtet.

Mitthilfe der akustischen Innovationen, die für perfekt ausbalancierten Sound, kristallklare Dialoge und kraftvollen Bass sorgen, setzt die Sonos Ray neue Maßstäbe. Durch das schlichte Design fügt sich die Soundbar wiederum in jeden Einrichtungsstil ein, egal ob auf einem Sideboard, im TV-Schrank oder unter dem Weihnachtsbaum.

Die Sprachverbesserungen von Sonos versprechen kristallklare Dialoge, sodass auch der älteste Weihnachtsklassiker wie neu klingt. Und vor allem laut, wenn ihr denn wollt und die Nachbarn euch lassen. Ihr habt keine oben oder unten drüber oder nebenan? Umso besser!

Gesteuert wird die Soundbar im Detail per App.

Alte und neue Weihnachtshits klingen dank Ray ebenfalls, als stünden die Sternsinger direkt vor der Haustür. Wer noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtssound ist, wird bei den zahlreichen festlichen Sendern auf Sonos Radio fündig. Holidaze, Holiday Concerto oder Mistletoe sorgen am Weihnachtsabend für die richtige Stimmung.Weitere Informationen dazu und zu weiteren Produkten des Unternehmens findet ihr auf der Sonos-Webseite.

Der Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten